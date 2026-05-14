Dolgotrajna iranska kriza bi lahko nepopravljivo škodovala zalivskim državam

Če do konca poletja ne bo dogovora, je pričakovati dolgoročno gospodarsko škodo.

Kar se je začelo kot začasno premirje, zdaj traja že skoraj tako dolgo kot spopadi pred njim. Amerika in Iran se pomikata proti šestemu tednu premirja, ki je bilo razglašeno 8. aprila. Mnogi v Perzijskem zalivu so upali, da bo to prineslo hiter konec vojne in gospodarskih motenj, ki jih je povzročila. Namesto tega so se znašli sredi negotovosti. Vojna je kljub nekaterim spopadom v Hormuški ožini in iranskim napadom na Združene arabske emirate (ZAE) morda začasno ustavljena, vendar obenem ni trajnega miru – zato skozi ožino tudi ni skoraj nobenega prometa. Medtem ko se pogajanja nadaljujejo, si marsikdo v Zalivu že zastavlja skoraj nepredstavljivo vprašanje: Kaj, če se bo vse skupaj vleklo še več mesecev? Svet za sodelovanje v Zalivu (GCC), klub šestih naftnih monarhij, je krizo doslej ...