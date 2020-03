Domače šivilje šivajo zaščitne maske  

V karanteni



Španija je končno nekoliko omejila tudi letalski promet, na Kanarske otoke in Baleare odleti iz Madrida, Barcelone in Valencie le eno letalo na dan.



Statistika koronavirusa v Španiji je grozljiva: umrlo je 767 ljudi, od tega 169 v komaj 24 urah, primerov okužbe je vsaj 17.174, kar 3431 so jih potrdili v zadnjem dnevu (porast je 25-odstotni), 939 pacientov je na intenzivni negi. Kakih 1107 okuženih je imelo več sreče, saj so bolj ali manj že okrevali, zato so bili izpuščeni domov v samoizolacijo. Med pokojnimi žrtvami covida-19 je tudi 37-letni policist, ki predhodno ni imel zdravstvenih težav, po zadnjem štetju pa je med okuženimi vsaj 455 zdravstvenih delavcev.Španija je v karanteni od sobote, gibanje po javnem prostoru je dovoljeno samo izjemoma. Pristojni bodrijo javnost, češ »razmere se ne slabšajo«, ampak se »Španija približuje vrhu«, potem pa naj bi se stanje zlagoma pomirilo. A zato se morajo, kot je izjavil, direktor »kriznega štaba«, ki deluje v okviru ministrstva za zdravje, »potruditi vsi«, samo tako, da se bodo lahko kolikor toliko hitro vrnili v običajno življenje. Da bi bil spoštovan red (okrog 60 ljudi sta priprli policija in civilna garda) in bi bilo prenosov okužbe čim manj, je Španija po pisanju El Paísa po vsej državi mobilizirala vojsko, ki zdaj pomaga, na primer, pri razkuževanju bolnišnic, železniških postaj, pristanišč, letališč in podobno.Zaradi hudega pritiska v zdravstvene ustanove so v Madridu, kjer je špansko žarišče koronavirusa, v improvizirano bolnišnico spremenili prvi hotel. Lokalne oblasti so, kot je dejal župan, pripravljene tudi popolnoma zapreti mesto, če bi to kakor koli pomagalo. Številni Madridčani se podobno kot Parižani v Franciji namreč »selijo« v svoje počitniške domove in nespametno raznašajo virus po celi državi. Ker je danes Jožefovo in za Špance še dan očetov, se je menda sploh bati, da bi bilo družinskega druženja več.​Medtem ko v bolnišnicah pojema zaščitna oprema, denimo maske, so jih začele samoinciativno šivati delavke iz nekdanje čevljarske industrije. To lokalno pobudo domačink iz mest Elda in Petrer (pokrajina Alicante) – same so za lokalno zdravstvo konec tedna sešile kar 5000 mask – so menda še razširili po vsej državi. Zdravi ljudje poskušajo pomagati, kolikor je le mogoče.