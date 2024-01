Odpuščeni uslužbenci, zaustavljene donacije

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Glavna agencija Združenih narodov v Gazi (UNRWA) je zaradi obtožb Izraela o vpletenosti nekaterih uslužbencev v Hamasove napade na Izrael 7. oktobra odpustila več zaposlenih. Podrobnosti so tudi po poročanju svetovnih medijev skope. Niti Izrael niti UNRWA nista pojasnila narave vpletenosti, medtem pa se spor zaradi agencije, ki se skoraj v celoti financira s sredstvi držav donatoric, še poglablja.

Več držav donatork ustavilo financiranje

Da bi zaščitil humanitarno pomoč v Gazi, se je vodja agencije Philippe Lazzarini odločil, da nemudoma prekine pogodbe z devetimi člani osebja in sproži preiskavo. »Vsak uslužbenec, ki je bil vpleten v teroristična dejanja, bo odgovarjal, vključno s kazenskim pregonom,« je poudaril. Poleg domnevne vpletenosti osebja so izraelske obrambne sile v sobotni izjavi za CNN trdile še, da je bila v teroristične namene uporabljena tudi oprema agencije.

Potem ko je več držav zaradi obtožb ustavilo financiranje agencije (ZDA so sledile Avstralija, Kanada, Združeno kraljestvo, Italija, Nemčija, Švica, Finska in Nizozemska), jih je generalni sekretar ZN Antonio Guterres pozval, naj omogočijo vsaj tekoče operacije, češ da agencija in Palestinci v obupni stiski ne bi smeli biti kaznovani zaradi domnevnih dejanj ducata zaposlenih. »Čeprav razumem njihovo zaskrbljenost, tudi sam sem bil zgrožen nad obtožbami, odločno pozivam vlade.«

Hamas je v uradni izjavi v soboto kritiziral Izrael, da poskuša spodkopati organizacije, ki zagotavljajo humanitarno pomoč v Gazi, izraelski zunanji minister Israel Kac pa je Lazzarinija pozval k odstopu in napovedal, da si bo Izrael po vojni prizadeval ustaviti delovanje agencije v Gazi.

Že dolgo tarča izraelskih kritik

Agencijo UNRWA so ustanovili Združeni narodi po arabsko-izraelski vojni leta 1948 za zagotavljanje humanitarne pomoči razseljenim Palestincem in predstavlja tako rekoč rešilno bilko za milijone ljudi. Od 30.000 zaposlenih v agenciji jih 13.000 dela na območju Gaze, razporejenih v več kot 300 objektih. Pri UNRWA je registriranih 5,9 milijona Palestincev in lahko prejmejo storitve, ki vključujejo izobraževanje, zdravstveno varstvo, socialne storitve in nujno pomoč, tudi v času oboroženih spopadov. Čeprav pomoč v Gazo lahko pride tudi prek drugih organizacij, kot je Rdeči križ, je ključna infrastruktura za dostavo pomoči prav UNRWA.

Odnosi Izraela z Združenimi narodi so v zadnjih mesecih padli na zgodovinsko nizko raven. Visoki uradniki ZN so bili zelo kritični do izraelskega vojnega ravnanja v Gazi, izraelske obtožbe agencije pa so prišle na isti dan, ko je glavni sodni organ Združenih narodov, meddržavno sodišče v Haagu, Izraelu naložil sprejetje ukrepov za preprečitev genocida v Gazi.

UNRWA je sicer že dolgo tarča izraelskih kritik. Leta 2017 si je premier Benjamin Netanjahu prizadeval za njeno razpustitev, češ da bi bilo treba agencijo združiti z glavno agencijo ZN za begunce. ZDA so glavna donatorica agencije, a so precej zmanjšale podporo pod predsedovanjem Donalda Trumpa, potem pa so jo pod Joejem Bidnom spet obnovile.