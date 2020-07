Domnevna zvodnica pedofila Jeffreya Epsteina za zapahi

Princ Andrew s hčerkama Eugenie in Beatrice. FOTO: Justin Tallis/AFP

New York – Slabo leto po smrti pedofilase je v kazenski preiskavi znašla tudi njegova pomočnica. 58-letna, ki jo sumijo novačenja mladoletnih deklet za spolne zlorabe njega in njegovih prijateljev, bi lahko razkrila razvejane mreže pedofilije na najvišjih ravneh ameriške družbe in politike.Hči nekdanjega medijskega mogotca, ki so mu po smrti ugotovili obsežne zlorabe, je Epsteinu predstavila britanskega. Tega spolne zlorabe v času svoje mladoletnosti obtožuje danes 36-letna, v zadnjem času pa so se opogumile tudi številne druge. Nekatere od njih Maxvellove ne obtožujejo le zvodništva za prostitucijo na visoki ravni, ampak tudi sodelovanja pri spolnih zlorabah.Maxwellova, ki so aretirali v zvezni državi New Hampshire, naj bi vsaj Virginio Giuffre pridobila v floridski rezidenci sedanjega predsednika, kjer je opravljala počitniško delo, a obtožb na njegov račun vsaj v javnosti ni slišati. Za nekdanjega demokratskega predsednikapa se ve, da je večkrat letel z Epsteinovim letalom, sarkastično poimenovanem »Lolita ekspres«. Epsteinova smrt z obešenjem v zaporniški celici je še danes predmet divjih ugibanj, pa čprrav so jo uradno razglasili za samomor.