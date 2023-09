Domnevne nečednosti Bidnovih pod drobnogledom

V nadaljevanju preberite:

Sinu predsednika Joeja Bidna Hunterju zaradi nezakonitega posedovanja strelnega orožja grozi do 25 let zapora, za republikanske kritike pa je to še njegov najmanjši zločin. Obtožujejo ga, da je v tujini za desetine ­milijonov dolarjev prodajal vpliv ­očeta, nekdanjega ­podpredsednika ZDA.