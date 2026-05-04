Izbruh hantavirusa na ladji: trije mrtvi, še trije okuženi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in južnoafriško ministrstvo za zdravje sta v nedeljo sporočila, da je na ladji za križarjenja MV Hondius, ki je plula iz Argentine na Zelenortske otoke, prišlo do izbruha redke okužbe s hantavirusom, zaradi česar so umrli trije ljudje in zboleli najmanj trije drugi, poroča britanski časnik Guardian. WHO je sporočila, da preiskava poteka, a potrdila, da je bil ugotovljen najmanj en primer hantavirusa.

Eden od bolnikov je na intenzivni negi v južnoafriški bolnišnici, so za ameriško tiskovno agencijo AP sporočili iz zdravstvene organizacije, ki sodeluje z nizozemskimi oblastmi pri evakuaciji dveh drugih bolnikov s simptomi z ladje. Po podatkih spletnih strani za sledenje ladjam je bila ladja MV Hondius v nedeljo zvečer tik ob pristanišču Praia, glavnem mestu Zelenortskih otokov.

Redka, a nevarna okužba

Okužba s hantavirusom niso pogoste, a gre za zelo huda obolenja, je za avstralsko medijsko družbo ABC povedal prof. Paul Griffin, direktor za nalezljive bolezni pri avstralski zdravstveni organizaciji Mater. Po svetu vsako leto zabeležijo od 150.000 do 200.000 primerov, pri čemer je prenos virusa s človeka na človeka izjemno redek, virus pa se običajno širi iz skupnega vira, kot so iztrebki ali urin glodavcev.

Prof. Griffin je dodal, da, sodeč po tem, kar se je zgodilo na omenjeni ladji, obstaja sum, da bi lahko prišlo do nekega prenosa. Ladje za križarjenja so po njegovih besedah zelo ugodno okolje za prenos okužb, ker je veliko ljudi dlje skupaj v zaprtem prostoru, poročanje povzema britanska medijska korporacija BBC. Dodal pa je, da so se od pandemije covida-19 higienske prakse izboljšale in da je izjemno nenavadno, da bi se potniki na ladji okužili s hantavirusom.

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) hantavirusi povzročajo dva resna sindroma: akutno obolenje pljuč in hemoragično mrzlico, ki prizadene ledvice. Specifičnega zdravljenja oziroma zdravila ni, vendar lahko zgodnja zdravniška pomoč poveča možnost za preživetje.

Kakor je za BBC pojasnil epidemiolog Michael Baker, so se najverjetneje okužili že pred vkrcanjem na križarko zaradi dolge inkubacijske dobe virusa. Kakor je povedal, bi morali vsakogar s simptomi na krovu čim prej evakuirati in odpeljati v bolnišnico z intenzivno nego, da bi povečali možnosti za preživetje. Prof. Baker je še dejal, da je treba izbruh bolezni temeljito raziskati, da bi ugotovili, ali so obstajali kakšni dejavniki, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, vključno s potovalnimi načrti, da bi ugotovili, ali so bili potniki izpostavljeni okolju z visokim tveganjem.

Ni jasno, kje so se okužili

Mikrobiologinja Siouxsie Wiles je za BBC povedala, da ni jasno, kako so bili ljudje izpostavljeni virusu. »Prenos s človeka na človeka je zelo redek, pravzaprav se v medicinski literaturi ljudje prepirajo, ali je resničen ali ne,« je dejala. »Vprašanje je, ali gre za skupino ljudi, ki so bili izpostavljeni okuženim glodavcem, ali pa je bila izpostavljena ena oseba in je virus nato prenašala na druge?« je dejala Wilesova in dodala, da bi bila lahko s hantavirusom okužena tudi hrana.

Čas med izpostavljenostjo hantavirusu in pojavom simptomov lahko traja od enega do osmih tednov, zato se sprašuje, ali bodo v naslednjih dneh in tednih videli več ljudi, ki bodo zboleli za boleznijo.

Ladja MV Hondius, ki lahko sprejme približno 170 potnikov in ima 70 članov posadke, je na spletnih straneh potovalnih agencij navedena kot polarna križarka, piše BBC. Eno od križarjenj ponuja pot z odhodom iz Ushuaie v Argentini na Zelenortske otoke s postanki na otokih Južna Georgija in Sveta Helena.