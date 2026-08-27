Domnevni načrtovalec napadov 11. septembra pred sodišče četrt stoletja kasneje

Ameriško vojaško sodišče je določilo, da se bo sojenje Halidu Šejku Mohamedu, ki ga ameriške oblasti obtožujejo, da je bil glavni načrtovalec terorističnih napadov 11. septembra 2001, začelo 5. junija 2028, poroča BBC. Od napadov bo takrat minilo skoraj 27 let.

S tem je sodišče zavrnilo tudi prizadevanja tožilstva, ki je želelo, da bi se sojenje začelo že leta 2027. Po presoji sodnika bi bil takšen rok prekratek za ureditev vseh procesnih vprašanj, med njimi predvsem morebitne spore glede tega, kateri dokazi so dopustni in jih bo mogoče predstaviti pred sodiščem.

Odločitev predstavlja nov preobrat v enem najdlje trajajočih sodnih postopkov, povezanih z napadi 11. septembra. Primer se vleče že več kot dve desetletji, med drugim zaradi vprašanj o dokazih, mučenju pridržanih oseb, pristojnosti vojaških sodišč in neuspešnih dogovorov o priznanju krivde.

V napadih je umrlo približno 3000 ljudi. FOTO: arhiv Dela

Poleg Mohameda bodo sojenja deležni še trije sostorilci: Walid bin Ataš, Ali Abdul Aziz Ali in Mustafa al-Hawsawi. Vsi štirje so pridržani v ameriškem vojaškem zaporu v zalivu Guantanamo na Kubi.

Mohamed naj bi operacijo načrtoval »od A do Ž«

Ameriške oblasti Halida Šejka Mohameda obtožujejo, da je zasnoval načrt napadov 11. septembra in ga predstavil Osami bin Ladnu, vodji teroristične organizacije al Kaida.

Mohamed naj bi prišel na idejo, da bi pilote usposobili za upravljanje komercialnih letal, nato pa jih uporabili kot orožje in z njimi zadeli pomembne objekte. Sam je v preteklosti izjavil, da je operacijo 11. septembra načrtoval »od A do Ž«.

Mohamed in drugi osumljenci so bili pred premestitvijo v Guantanamo pridržani v skrivnih objektih ameriške obveščevalne službe CIA, kjer so bili podvrženi spornim metodam zasliševanja. FOTO: arhiv Dela

Napadi 11. septembra 2001 so postali eden najhujših terorističnih napadov v sodobni zgodovini. Ugrabitelji so z letali zadeli stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku in sedež ameriškega obrambnega ministrstva Pentagon v Virginiji.

Četrto ugrabljeno letalo je strmoglavilo na območju Pensilvanije, potem ko so se potniki poskušali upreti ugrabiteljem. V napadih je umrlo približno 3000 ljudi.