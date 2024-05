Domnevni napadalec stopil pred sodnika

Na sodišču v kraju Pezinok severovzhodno od Bratislave se je danes dopoldne začelo zaslišanje moškega, ki je obtožen poskusa umora slovaškega premierja Roberta Fica. Sodišče obravnava zahtevo tožilstva za pripor obtoženega. Slovaška ministrica za zdravje Zuzana Dolinkova je medtem sporočila, da je zdravstveno stanje Fica stabilno, a še vedno resno.

»Tožilstvo predlaga pripor za obtoženca zaradi begosumnosti, pa tudi nevarnosti, da bi zagrešil nova kazniva dejanja,« je povedala tiskovna predstavnica sodišča Katarina Kudjakova.

Identitete osumljenca za napad policija še ni razkrila, po poročanju slovaških medijev pa gre za 71-letnega pisatelja in nekdanjega varnostnika Juraja Cintulo. Ta naj bi v sredo po srečanju vlade v kraju Handlova večkrat ustrelil slovaškega premierja.

Hudo ranjenega Fica so nemudoma odpeljali v bolnišnico, domnevnega strelca pa aretirali. Fico je bil nekaj časa v smrtni nevarnosti, a so ga uspeli rešiti. Po dveh operacijah ostaja na intenzivni negi, je za slovaško tiskovno agencijo Tasr danes potrdila vlada v Bratislavi.

Ministrica Dolinkova je medtem sporočila, da je petkova dvourna operacija prispevala k pozitivni prognozi zdravstvenega stanja predsednika vlade. »Premierjevo stanje je stabilno, vendar je kljub temu še vedno resno,« je dodala.

Napad je pretresel Slovaško. Odhajajoča predsednica Zuzana Čaputova in njen naslednik Peter Pellegrini pa sta za torek sklicala sestanek vodij parlamentarnih strank, da bi pokazali enotnost po napadu in skušali najti rešitev za zmanjšanje napetosti v državi.

Kljub njunemu pozivu, naj stranke umirijo svojo retoriko, so nekateri politiki že začeli kazati s prstom na svoje nasprotnike.

Robert Kalinak, podpredsednik vlade in Ficov zaveznik, je bil v petek kritičen do opozicije in »izbranih medijev«, češ da so Fica pred napadom označili za diktatorja in služabnika ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Vse te laži so glavni razlog, da se Fico danes bori za svoje življenje,« je opozoril.

Po poskusu atentata pa se je na Slovaškem povišalo število groženj politikom v državi, je danes opozoril slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok.

Naštel je, da so grožnje s smrtjo poleg njega med drugim prejeli tudi poslanec Ficove stranke Smer-SD ter vodja opozicijskih liberalcev Michal Šimečka in njegova družina, poroča nemška tiskovna agencija dpa.