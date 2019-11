FOTO:Domnevni posrednik pri umoru malteške novinarke dobil imuniteto

Preberite še: Na Malti aretirali uglednega poslovneža

Malteški premierje sporočil, da je domnevni posrednik pri umoru malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia dobil imuniteto za razkritje informacij o tem zločinu.Osumljenecje postal priča tožilstva in viri pri policiji so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali, da je preiskovalcem že razkril ključne informacije. Theuma naj bi zdaj pričal pred sodiščem, kjer bo moral pod prisego ponoviti, kar je povedal policiji.Muscat je v parlamentu pojasnil, da je cilj imunitete pred pregonom ugotoviti »vsa dejstva«, ki jih pozna Theuma v povezavi z umorom kot tudi z drugimi kaznivimi dejanji, v katere je bil vpleten.Umor novinarke, ki je bila ubita v eksploziji avtomobila oktobra 2017, je pretresel Malto in sprožil množične proteste. Tamkajšnja vlada je večkrat zavrnila pozive k odprtju javne preiskave umora, septembra pa si je presenetljivo premislila.V policijskem pridržanju je še en osumljenec za umor Caruane Galizie, poslovnež. Ta konec tedna so ga prepeljali v bolnišnico, ker je tožil zaradi bolečin v prsih, a je bil v nedeljo že nazaj v pridržanju.Tudi Fenech je v soboto zaprosil za imuniteto, a za zdaj odločitev o tem še ni bila sprejeta, je za AFP povedal vir blizu malteški vladi.Fenecha so prijeli prejšnji teden na krovu njegove jahte, ki jo je policija prestregla kmalu po izplutju iz pristanišča Portomaso blizu Vallette.Poslovnež je bil sicer prijet dan po tem, ko je Muscat obljubil pomilostitev pred kratkim aretiranega domnevnega posrednika pri umoru, če bo sodeloval s pravosodjem in bodo njegove informacije privedle do naročnika umora.Fenech je direktor in solastnik podjetja Electrogas, ki je leta 2013 zmagalo na več milijonov evrov vrednem razpisu malteške vlade za gradnjo nove plinske elektrarne.Menda je tudi lastnik v Dubaju registriranega podjetja 17 Black, o katerem je med drugim pisala Caruana Galizia nekaj mesecev pred smrtjo v eksploziji avtomobila oktobra 2017. Podjetje je bilo glede na njene navedbe povezano z več malteškimi politiki.Med njimi sta domnevno tudi vodja Muscatovega kabinetain tedanji minister za energetiko oziroma sedanji minister za turizemOba politika sta zanikala, da bi prejemala denar od omenjenega podjetja 17 Black, a njuni imeni sta se pojavili v panamskih dokumentih, ki razkrivajo, kako so se evropska podjetja in posamezniki z računi v tej davčni oazi izogibali plačevanju davkov v Evropi.