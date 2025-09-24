Domnevni veliki Trumpov preobrat

V nadaljevanju preberite:

Velik odziv so imele izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa po srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim v palači Združenih narodov. Po mnenju nekaterih je ameriški voditelj na glavo postavil svoje dosedanje »proruske« poglede na reševanje ukrajinske krize, Zelenski razlaga, da bo Trump Ukrajino podpiral do konca, manj navdušeni komentatorji pa opozarjajo, da je predsednik ZDA med vrsticami povedal to, da se njegova država umika iz godlje, ki jo je sama zakuhala, a da bo rade volje še naprej prodajala orožje Evropi in Natu za boj Ukrajincev proti Rusiji.