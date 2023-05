Domnevni vojni zločinec iz jugoslovanskih vojn aretiran v Bostonu

V bližini ameriškega Bostona so zgodaj zjutraj aretirali domnevnega vojnega zločinca iz jugoslovanskih vojn v začetku devetdesetih let minulega stoletja. Enainpetdesetletni Kemal »Kemo« Mrndžić naj bi bil varnostnik v razvpitem zaporu in taborišču Čelebići v Bosni in Hercegovini, kjer so sistematično mučili srbske zapornike. V predmestju Bostona naj bi živel skoraj 25 let, status begunca v ZDA pa naj bi si pridobil z lažmi. Prepoznali so ga preživeli zaporniki.

Tri druge varnostnike Hazima Delića, Esada Landža in Zdravka Mucića so zaradi sodelovanja pri umorih in posilstvih obsodili na haaškem sodišču, njihov nadzornik Mrndžić pa je pobegnil prek Hrvaške v ZDA in ga zdaj obtožujejo ponarejanja dokumentov in laganja za pridobitev državljanstva. Stanovanjski blok v Swampscottu v zvezni državi Massachusetts so sosedje lokalnim medijem opisali kot pravi pravcati dom upokojencev za vzhodnoevropske priseljence, nihče pa ni posumil na vojne zločince. Mrndžič je po teh poročilih nekaj časa delal kot menedžer v supermarketu.

Preiskovalcem je povedal, da se sramuje načina vstopa in pridobitve državljanstva v ZDA, v bosanskem zaporu pa po lastnih besedah ni prizadel nikogar. A so preživeli poročali, da je mojster karateja tudi brez ukazov nadrejenih pretepal zapornike, še bolj z njimi. Tako kot drugim varnostnikom mu najbrž ne bo pomagalo, da so vojne v Jugoslaviji sprožili v Beogradu, srbske paravojaške in zločinske enote pa so brez milosti pobijale tudi v Bosni in Hercegovini.