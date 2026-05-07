  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Domnevno Epsteinovo pismo: »Mesece so me preiskovali – NIČ NISO NAŠLI!«

    Tartaglione, ki naj bi papir našel v stripu v celici, je obstoj sporočila naznanil novinarjem New York Timesa, časopis pa je nato od sodišča zahteval objavo.
    Pismo je bilo v posesti nekdanjega Epsteinovega sojetnika v newyorškem priporu. FOTO: U.S. Justice Department via Reuters
    Galerija
    Pismo je bilo v posesti nekdanjega Epsteinovega sojetnika v newyorškem priporu. FOTO: U.S. Justice Department via Reuters
    STA
    7. 5. 2026 | 08:34
    7. 5. 2026 | 09:20
    3:46
    A+A-

    Ameriški zvezni sodnik Kenneth Karas je v sredo dovolil objavo poslovilnega pisma, ki naj bi ga nekaj tednov pred smrtjo napisal Jeffrey Epstein. Pismo je bilo doslej skrito pred javnostjo in ga ni objavilo niti pravosodno ministrstvo ZDA, ki menda ni vedelo zanj, poročajo ameriški mediji.

    image_alt
    Je imel najbolj razvpiti pedofil sveta otroka?

    Pismo je bilo v posesti nekdanjega Epsteinovega sojetnika v newyorškem priporu Nicholasa Tartaglioneja – nekdanjega policista, ki je bil kasneje obsojen zaradi štirih umorov. Bilo naj bi zapečateno v okviru kazenskega postopka proti Tartaglioneju na sodišču v mestu White Plains.

    »Mesece so me preiskovali – NIČ NISO NAŠLI!!! Nekaj posebnega je, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Kaj naj naredim – naj se razjočem?! NI ZABAVNO,« piše v sporočilu, ki ga je Epstein domnevno napisal pred poskusom samomora julija 2019, po katerem so ga premestili v posebej varovan del.

    Nekaj tednov pozneje so ga nato našli mrtvega v njegovi celici. Newyorški sodni izvedenec je Epsteinovo smrt razglasil za samomor, kar je še vedno predmet teorij zarote.

    Tartaglione, ki je papir domnevno našel v stripu v celici, je obstoj sporočila naznanil novinarjem New York Timesa, časopis pa je nato od sodišča zahteval objavo.

    Preiskovanje afere Epstein se je v sredo nadaljevalo v Washingtonu, kjer je bil za zaprtimi vrati pred kongresnim odborom za vladni nadzor zaslišan minister za trgovino ZDA Howard Lutnick. Ta je najprej trdil, da je prekinil vezi z Epsteinom leta 2005, kasneje pa priznal, da je bil z družino na njegovem otoku leta 2012.

    Fitzgerald Lutnick in Epstein sta bila soseda v New Yorku. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images via AFP
    Fitzgerald Lutnick in Epstein sta bila soseda v New Yorku. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images via AFP

    Demokratski člani odbora so po zaslišanju novinarjem povedali, da je bil Lutnick izmuzljiv in neodkrit. »Ni hotel priznati, da laže, čeprav je to očitno počel, in ni pokazal obžalovanja, ker je ohranil stik z Epsteinom dlje, kot je sprva javno trdil,« je dejal demokrat Ro Khana, ki je menil, da bi ga predsednik Donald Trump zanesljivo odpustil, če bi videl posnetek zaslišanja.

    »Večkrat smo ga vprašali, zakaj je šel na otok. Dejal je, da se ne spomni, da si tega ne zna razložiti in ne zna odgovoriti na vprašanje,« je dejal Suhas Subramanyam. Republikansko vodstvo odbora sicer ni zahtevalo pričanja pod prisego, pogovora pa niso niti snemali.

    Takrat direktor finančnega podjetja Cantor Fitzgerald Lutnick in Epstein sta bila soseda v New Yorku, minister pa je sprva trdil, da je prekinil vse stike z njim že leta 2005, še pred Epsteinovo obsodbo leta 2008 zaradi siljenja mladoletnic v prostitucijo.

    Dokumenti, ki jih je moralo objaviti ministrstvo za pravosodje po kongresnem zakonu, so pokazali, da je z njim ohranil stike do leta 2018, leta 2012 pa je z družino letoval na zloglasnem Epsteinovem otoku, kjer je milijarder zlorabljal mladoletnice.

    Republikanski predsednik odbora za vladni nadzor James Comer je v nasprotju z demokrati trdil, da je bil Lutnick zelo odkrit, demokrati pa naj bi ga nadlegovali z enimi in istimi vprašanji, čeprav se je z Epsteinom v življenju menda pogovarjal le trikrat.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska in Iran

    Azijski Nato: kitajski odgovor na ameriški kaos

    Kitajska in Iran: Sporočilo Pekinga Teheranu, ki ga je kitajski zunanji minister prenesel iranskemu kolegu, je mogoče strniti v Odprite ožino!
    Zorana Baković 7. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Dan dopusta za vpis in čakanje v vrsti na osebnega zdravnika

    Pacienti niso krivi, da so se ob 6. uri postavili v vrsto. Nekateri so bili ogorčeni in so poudarili, da se ne bodo tako ponižali.
    Anja Intihar 7. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pesticidi v hrani

    Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

    Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Nova pravila se kažejo v manj bolniških odsotnostih

    Zdravstvena blagajna: V prvih treh mesecih skoraj 60 milijonov manj kot lani – Prizadevanja za nižje cene inovativnih zdravil v EU.
    Barbara Hočevar 6. 5. 2026 | 19:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

    Priznani novinar Brian Windhorst, ki več desetletij od blizu spremlja ligo NBA, dvomi v terapije, s katerimi naj bi si pomagal Luka Dončić v Španiji.
    Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pesticidi v hrani

    Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

    Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska uprava Ljubljana

    Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

    Ženska z osumljencem ni v partnerskem razmerju, po podatkih policistov motiv napada nanjo še ni pojasnjen.
    6. 5. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Prišli, vstopili in se odpeljali: zakaj je vlak prava izbira (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    spolne zlorabeJeffrey EpsteinNew YorkpedofilijaZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Majski hrošči preplavili Slovenijo: nevarnost se skriva pod zemljo

    Majski hrošči so v začetku maja spet množični. Odkrijte, zakaj jih je več, kdaj povzročajo škodo in kako zaščititi vrt pred ogrci v tleh.
    7. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Pred dvobojem s Pogačarjem Vingegaard napada zgodovino

    Danec na svojem prvem Giru ne skriva ambicij: v Rimu želi obleči rožnato majico in se vpisati med kolesarske legende.
    Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 10:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Plaža

    Turist dobil odškodnino, ker kljub zgodnjemu vstajanju ni dobil ležalnika

    Izplačati mu jo mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami.
    7. 5. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Levica in sindikati najglasneje proti predlogu t. i. tretjega političnega bloka

    Skupni odbor DZ razpravlja o predlogu interventnega zakona o razvoju Slovenije. Delodajalci pravijo, da gre za pomemben premik v nujni smeri.
    7. 5. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odkrili so ga romunski novinarji

    Velikanska prevara: francoski profesor ustvaril lažno akademsko nagrado

    Profesor si je izmislil mednarodno akademsko nagrado po vzoru Nobelove ter jo podelil sebi in drugim uglednim intelektualcem, med njimi Noahu Chomskemu.
    7. 5. 2026 | 10:12
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Plaža

    Turist dobil odškodnino, ker kljub zgodnjemu vstajanju ni dobil ležalnika

    Izplačati mu jo mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami.
    7. 5. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Levica in sindikati najglasneje proti predlogu t. i. tretjega političnega bloka

    Skupni odbor DZ razpravlja o predlogu interventnega zakona o razvoju Slovenije. Delodajalci pravijo, da gre za pomemben premik v nujni smeri.
    7. 5. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odkrili so ga romunski novinarji

    Velikanska prevara: francoski profesor ustvaril lažno akademsko nagrado

    Profesor si je izmislil mednarodno akademsko nagrado po vzoru Nobelove ter jo podelil sebi in drugim uglednim intelektualcem, med njimi Noahu Chomskemu.
    7. 5. 2026 | 10:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Spektakel, ki prebuja prestolnico

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo