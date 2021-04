Domovina in življenje proti osmemu partijskemu kongresu

V prispevku preberite:

»Domovina in življenje« je naslov protestne pesmice, ki jo poslušajo in si jo ogledujejo Kubanci, ki imajo računalnik ali pametni telefon. Geslo »Domovina ali smrt«, ki že šest desetletij budi domoljubna čustva največjih domoljubov med Kubanci, so nadomestili z drugačnim geslom, ki opeva življenje, ne smrti. Tudi to na pogled novo geslo si je že na prelomu tisočletja izmislil Fidel Castro. Partija je ob milijonskih ogledih videospota skočila pokonci, saj se protesti širijo komaj nekaj dni pred začetkom osmega partijskega kongresa.