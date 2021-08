Domovina kot ljubezen in bolečina

V nadaljevanju preberite:

Ameriko so opevali kot prvo državo, ki je nastala na ideji svobode, nešteti milijoni Evropejcev in drugih so v njej našli zatočišče pred domačim preganjanjem in revščino, v skladu s tem so svoje otroke učili, da so najprej Američani ter zavezani ameriški zastavi in himni. Zdaj se metalka krogle Gwen Berry med igranjem himne obrača stran od zastave, mnogi drugi športniki s pokleki in dvignjenimi pestmi opozarjajo na rasne in druge krivice.