Domovinska zavest kot ključ za vrnitev domov

Ljubljana – V svoji predstavitvi pred pristojno parlamentarno komisijo je Helena Jaklitsch, kandidatka za ministrico brez resorja, ki bo prevzela vodenje urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, kot enega od problemov slovenske politike izpostavila pasivnost države pri spodbujanju povratništva izseljencev in njihovih potomcev.»Treba se je zavedati, da gre za naše ljudi, čeprav gre za tretjo, četrto generacijo,« je opozorila. V državah, ki imajo najbolje urejen odnos do svojih izseljencev, je po kandidatkinih besedah ena ključnih politik povratništvo, v kombinaciji s spodbujanjem domovinske zavesti pri tistih, ki šele odhajajo ...