Trump se stara, vsak šesti Američan dvomi o njegovi razsodnosti

Vsak šesti Američan, vključno s precejšnjim deležem republikancev, meni, da ameriški predsednik Donald Trump z leti postaja vse bolj blodeč in nerazsoden, ugotavlja raziskava, ki sta jo izvedli tiskovna agencija Reuters in podjetje za javnomnenjske raziskave Ipsos.

V raziskavi je sodelovalo več kot 4600 odraslih Američanov. 61 odstotkov vprašanjih je o Trumpu dejalo, da postaja vse bolj blodeč, starejši kot je. S tem se je strinjalo skoraj 90 odstotkov demokratov, 30 odstotkov republikancev in 64 neopredeljenih anketirancev. V Beli hiši rezultate raziskave niso želeli komentirati, piše Reuters.

Trumpova splošna priljubljenost kot predsednik ZDA se v zadnjem mesecu ni bistveno spremenila. Napram rezultatom z začetka februarja se je njegova priljubljenost zvišala za dve odstotni točki, in sicer na okoli 40 odstotkov. Na začetku drugega mandata je ta znašala 47 odstotkov.

Starost ameriških politikov povprečno okoli 60 let

Večina anketiranih Američanov meni, da so njihovi politični voditelji prestari. Skoraj 80 odstotkov vprašanih se strinja z izjavo, da so njihovi izvoljeni predstavniki v Washingtonu prestari, da bi lahko zastopali večino Američanov. Povprečna starost članov v ameriškem senatu je 64 let, v predstavniškem domu ameriškega kongresa pa 58 let. Izmed vprašanih demokratov jih 58 odstotkov meni, da je 75-letni demokratski senator Chuck Schumer prestar za opravljanje vladne službe.

Kamere so Trumpa večkrat ujele, ko je med vladnimi sestanki zadremal. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Ko je Trump lanskega januarja drugič zaprisegel, je bil star 78 let, s tem pa je postal tudi najstarejši predsednik v ameriški zgodovini. V drugem mandatu je sprejel številne nepremišljene ukrepe, med drugim je ukazal visoke carine na uvoz izdelkov iz številnih držav povsod po svetu in poslal agente ameriške službe za priseljevanje in carino (Ice) v boj z nezakonitimi migranti, čeprav sta zaradi njihovih nasilnih dejanj umrla državljan in državljanka ZDA. Poleg tega je javnost razburil z jeznimi opazkami proti ameriškemu vrhovnemu sodišču, ki je blokiralo številne carine, med sestanki v Beli hiši pa je večkrat tudi zaspal.

Trump je bil v prvem letu drugega mandata večkrat pri zdravniku. V Beli hiši so lani potrdili, da predsedniku zatekajo noge kot posledica kronične, a domnevno nenevarne bolezni ožilja. Na predsednikovi roki so kamere večkrat ujele tudi modrico, ki jo je skušal zakriti z ličili. Modrica naj bi bila posledica prepogostega rokovanja in jemanja aspirina, ki je del preventive proti srčno-žilnim boleznim.

Modrice na hrbtni strani Trumpovih rok naj bi bile posledica preveč rokovanja in jemanja aspirina. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Ali Trumpa čaka enaka politična usoda kot Bidna?

Številni Trumpovo zmago na predsedniških volitvah 2024 pripisujejo vidno zmanjšani vitalnosti njegovega predhodnika in tekmeca Joeja Bidna, ki je predsedniški mandat zaključil star 82 let. Če bo Trump v Beli hiši dokončal drugi mandat, bo tako postal najstarejši predsednik v času aktivnega služenja mandata.

Le 45 odstotkov anketirancev je v najnovejši raziskavi Trumpa opisalo kot umsko sposobnega za spopadanje s problemi. Delež je upadel za skoraj deset odstotkov napram isti raziskavi, ki so jo pri Reutersu in Ipsosu izvedli septembra 2023. Več kot 80 odstotkov republikancev ocenjuje, da ima Trump še vedno oster um, medtem ko se je to mnenje med demokrati znižalo z 29 odstotkov na 19. Izmed politično neopredeljenih Američanov jih 36 odstotkov meni, da ima predsednik oster um, leta 2023 pa jih je tako menilo 53 odstotkov vprašanih.