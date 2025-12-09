Trump evropske voditelje označil za šibke, tudi zaradi politike priseljevanja

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za Politico dejal, da je Evropa razpadajoča skupina držav, ki jo vodijo šibki voditelji. Kritičen je bil tudi do evropske politike priseljevanja in prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini.

»Mislim, da so šibki. Mislim pa tudi, da želijo biti politično korektni,« je Trump dejal o evropskih voditeljih. »Mislim, da ne vedo, kaj storiti. Evropa ne ve, kaj naj stori,« je povedal v ponedeljkovem intervjuju v Beli hiši.

Staro celino je razburila nova ameriška strategija nacionalne varnosti, ki so jo objavili prejšnji teden. V strategiji so namreč ostro kritizirali evropsko politiko. V njej so med drugim omenili, da se je Evropa zaradi priseljevanja znašla v civilizacijskem zatonu. Nakazujejo tudi, da bodo migracije toliko spremenile evropsko identiteto, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA.

Trump je za Politico znova izpostavil to vprašanje, pri čemer je zatrdil, da mesta, kot sta London in Pariz, pokajo pod bremenom migracij z Bližnjega vzhoda in Afrike. Brez spremembe politike priseljevanja nekatere evropske države »ne bodo več sposobne preživetja«, meni Trump, kot edina pozitivna primera pa je navedel Madžarsko in Poljsko.

Vojna v Ukrajini se nadaljuje

Trump je komentiral tudi prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, pri čemer pa ne verjame v vlogo evropskih voditeljev. »Govorijo, a ne dosežejo ničesar, vojna pa se kar nadaljuje in nadaljuje,« je povedal.

Trump je dejal, da ne verjame v pomembno vlogo evropskih voditeljev pri vzpostavljanju miru v Ukrajini. FOTO: AFP

Trumpovi komentarji o Evropi prihajajo v še posebej negotovem času, ko evropski voditelji izražajo vse večjo zaskrbljenost, da bi lahko ameriški predsednik pri reševanju vojne v Ukrajini prepustil Kijev in njegove evropske zaveznike same sebi.

V intervjuju Evropejcem ni ponudil nobenega zagotovila glede vojne v Ukrajini. Dejal je le, da je Rusija očitno v močnejšem položaju kot Ukrajina, še navaja Politico.

V Bruslju Trumpovih izjav danes niso želeli komentirati. Glavna govorka evropske komisije Paula Pinho je kljub temu poudarila, da so v Evropi ponosni, da imajo odlične voditelje, s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na čelu.

»V ospredju 27 držav članic imamo veliko drugih voditeljev, ki so del evropskega mirovnega projekta in ki vodijo EU pri vseh izzivih, s katerimi se sooča,« je še dejala Pinhova, med drugim je omenila tudi vojno v Ukrajini in energetsko krizo.