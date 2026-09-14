Nov Trumpov udarec Združenemu kraljestvu: Združitev Irske bi bila fantastična

Kot dokaz močno spremenjenih odnosov v Evropi in svetu je ameriški predsednik Donald Trump morebitno združitev Irske označil za fantastično. Po vnovičnem premisleku o ameriški strategiji glede Falklandskih otokov je to še en udarec za Združeno kraljestvo, Trump pa po zavrnitvi evropskega sodelovanja pri napadu na Iran še bolj rahlja tudi druge čezatlantske vezi.

Posebni odnosi med ZDA in Veliko Britanijo, kot jih je po drugi svetovni vojni označil tedanji britanski premier Winston Churchill, se majejo tudi s Trumpovim obiskom v Dublinu in na njegovem golfišču v Doonbegu. »Nočem povzročati nobenih težav, a bi ju rad videl združeni,« je ameriški predsednik po srečanju s predsednico Catherine Connolly in taoiseachem (predsednikom vlade) Micheálom Martinom odgovoril na novinarsko vprašanje o republiki Irski in Severni Irski, ki je del Združenega kraljestva. Ni verjeti, da se republikanski prvak ne zaveda težav, ki jih s temi besedami povzroča Londonu. Dosedanji ameriški predsedniki, tudi tisti z najtesnejšimi družinskimi povezavami z Irsko, kot je bil demokratski predsednik Joe Biden, so v vročem sporu ostajali nevtralni.