Trump po ostrih odzivih izbrisal fotografijo, na kateri je upodobljen kot Jezus

Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju truth social v ponedeljek objavil fotografijo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, na njej pa je Trump upodobljen kot Jezus Kristus. Objava je sprožila burne odzive tako demokratov kot republikancev, med njimi Trumpovih dosedanjih privržencev.

Na sporni fotografiji je ameriški predsednik oblečen v belo in rdečo haljo, dlani pa mu žarijo, ko ozdravlja moškega v bolniški postelji. Poleg njega so med drugim medicinska sestra, vojak in dekle, ki moli. Vsi goreče pogledujejo proti Trumpu.

Trump je po burnih odzivih ne le nasprotnikov, temveč svojih gorečih privržencev, fotografijo izbrisal in dejal, da je mislil, da ga prikazuje kot zdravnika v družbi delavke Rdečega križa. Na fotografiji bi »moral biti kot zdravnik, ki poskrbi, da je ljudem bolje,« je dejal predsednik in dodal: »In zaradi mene je ljudem bolje. Veliko ljudem je bolje zaradi mene.« Trump je za CBS News povedal, da je fotografijo zbrisal, ker ni želel, da so ljudje »zmedeni«.

Predsednik je fotografijo objavil le uro za zapisom, kjer je kritiziral papeža Leona XIV. in obsodil njegovo stališče o vojni v Iranu. Papež je napoved izbrisa iranske civilizacije namreč označil za »resnično nesprejemljivo«, v govoru na cvetno nedeljo pa je dejal, da Bog zavrača molitve »voditeljev, ki začenjajo vojne in imajo roke polne krvi«. Trump ga je oklical za »šibkega v boju proti zločinu« ter dejal, da je papež »grozen za zunanjo politiko«.

79-letni predsednik se papežu ni opravičil in je dejal, da se papež moti. »Nasprotoval je temu, kar delam v povezavi z Iranom, in ne moremo imeti jedrskega Irana. Papež Leon ne bi bil zadovoljen s končnim rezultatom,« je po navedbah BBC povedal Trump.

»Predsedniku ne bi škodilo nekaj ponižnosti«

Na sporno objavo se je odzval krščanski aktivist Sean Feucht, ki je zadolžen za verske dogodke ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, ki jo letos praznujejo v ZDA. »To bi moral takoj izbrisati. To ni sprejemljivo v nobenem kontekstu,« je zapisal na družbenem omrežju.

Ameriška konservativna politična aktivistka in Trumpova goreča privrženka Riley Gaines je na omrežju X zapisala: »Zakaj? Resno, ne razumem, zakaj bi to objavil. Ali išče odziv? Ali dejansko to verjame?« Dodala je, da predsedniku ne bi škodilo nekaj ponižnosti.

Poplava kritik se je zvrstila tudi od ameriških verskih medijev. »To gre predaleč. Gre čez vsako mejo,« je dejal David Brody, novinar krščanske televizije Christian Broadcasting Network.

Fotografija, ki Trumpa prikazuje kot Jezusa Kristusa, ni predsednikova prva sporna objava, ustvarjena z umetno inteligenco. Februarja je namreč objavil rasistični posnetek Baracka in Michelle Obama, kjer sta bila prikazana kot opici. Po ostrem odzivu, vključno z nekaterimi republikanskimi senatorji, je objavo izbrisal, Bela hiša pa je incident pripisala »zmotni presoji« enega od sodelavcev.