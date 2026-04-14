    Svet

    Trump po ostrih odzivih izbrisal fotografijo, na kateri je upodobljen kot Jezus

    Ameriški predsednik je najprej kritiziral papeža Leona XIV., nato pa objavil še fotografijo, na kateri je prikazan kot Jezus, ki zdravi bolne.
    Sporno fotografijo so tokrat kritizirali tudi nekateri republikanci in Trumpovi goreči privrženci. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Ma. J.
    14. 4. 2026 | 07:50
    14. 4. 2026 | 09:24
    3:57
    Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju truth social v ponedeljek objavil fotografijo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, na njej pa je Trump upodobljen kot Jezus Kristus. Objava je sprožila burne odzive tako demokratov kot republikancev, med njimi Trumpovih dosedanjih privržencev.

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Na sporni fotografiji je ameriški predsednik oblečen v belo in rdečo haljo, dlani pa mu žarijo, ko ozdravlja moškega v bolniški postelji. Poleg njega so med drugim medicinska sestra, vojak in dekle, ki moli. Vsi goreče pogledujejo proti Trumpu.

    Trump je po burnih odzivih ne le nasprotnikov, temveč svojih gorečih privržencev, fotografijo izbrisal in dejal, da je mislil, da ga prikazuje kot zdravnika v družbi delavke Rdečega križa. Na fotografiji bi »moral biti kot zdravnik, ki poskrbi, da je ljudem bolje,« je dejal predsednik in dodal: »In zaradi mene je ljudem bolje. Veliko ljudem je bolje zaradi mene.« Trump je za CBS News povedal, da je fotografijo zbrisal, ker ni želel, da so ljudje »zmedeni«.

    Predsednik je fotografijo objavil le uro za zapisom, kjer je kritiziral papeža Leona XIV. in obsodil njegovo stališče o vojni v Iranu. Papež je napoved izbrisa iranske civilizacije namreč označil za »resnično nesprejemljivo«, v govoru na cvetno nedeljo pa je dejal, da Bog zavrača molitve »voditeljev, ki začenjajo vojne in imajo roke polne krvi«. Trump ga je oklical za »šibkega v boju proti zločinu« ter dejal, da je papež »grozen za zunanjo politiko«.

    79-letni predsednik se papežu ni opravičil in je dejal, da se papež moti. »Nasprotoval je temu, kar delam v povezavi z Iranom, in ne moremo imeti jedrskega Irana. Papež Leon ne bi bil zadovoljen s končnim rezultatom,« je po navedbah BBC povedal Trump.

    »Predsedniku ne bi škodilo nekaj ponižnosti«

    Na sporno objavo se je odzval krščanski aktivist Sean Feucht, ki je zadolžen za verske dogodke ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, ki jo letos praznujejo v ZDA. »To bi moral takoj izbrisati. To ni sprejemljivo v nobenem kontekstu,« je zapisal na družbenem omrežju.

    Ameriška konservativna politična aktivistka in Trumpova goreča privrženka Riley Gaines je na omrežju X zapisala: »Zakaj? Resno, ne razumem, zakaj bi to objavil. Ali išče odziv? Ali dejansko to verjame?« Dodala je, da predsedniku ne bi škodilo nekaj ponižnosti.

    Poplava kritik se je zvrstila tudi od ameriških verskih medijev. »To gre predaleč. Gre čez vsako mejo,« je dejal David Brody, novinar krščanske televizije Christian Broadcasting Network.

    Fotografija, ki Trumpa prikazuje kot Jezusa Kristusa, ni predsednikova prva sporna objava, ustvarjena z umetno inteligenco. Februarja je namreč objavil rasistični posnetek Baracka in Michelle Obama, kjer sta bila prikazana kot opici. Po ostrem odzivu, vključno z nekaterimi republikanskimi senatorji, je objavo izbrisal, Bela hiša pa je incident pripisala »zmotni presoji« enega od sodelavcev.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več

