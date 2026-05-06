Donald Trump in preoblikovanje ameriškega medijskega prostora

Nekoč je »lažne novice« napadal od zunaj, zdaj pa je celoten sistem oblikovan po njegovi podobi.

Leta 2016 je Donald Trump napovedal vojno medijem. Novinarjem je prepovedal udeležbo na shodih, jih zasmehoval z govorniškega odra in populariziral izraz lažne novice. Trump, nepremičninski razvijalec iz New Yorka, ki je bil dolgo obseden s svojo medijsko podobo, je velik del svoje kariere z novinarji v enaki meri gradil in podiral svoje odnose. Nekoč je dejal, da so njegova podjetja »rekviziti za predstavo«, ker »predstava je Trump«. Kot predsednik ZDA je Trump v tej predstavi blestel. A zdaj na vse te posledice ni več mogoče gledati kot zgolj na predstavo. V samo desetletju je polariziral ameriške medije, jih obvladal in nato spremljal, kako se preoblikujejo okoli njega. Danes se lahko spletne osebnosti pohvalijo z občinstvom, ki presega občinstvo televizijskih voditeljev. Milijarderji, ...