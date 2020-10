Donald Trump in prva dama Melania okužena z novim koronavirusom

Prej direktorica komunikacij Trumpove Bele hiše in zdaj svetovalka Hope Hicks. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Washington – Ameriški predsednikje na twitterju sporočil, da sta z ženookužena z novim koornavirusom. Ostajata v karanteni.»Grozno!« je ob novici, da je njegova tesna sodelavkazbolela za covidom 19, tvitnil ameriški predsednik Donald Trump. »S prvo damo čakava na rezultate testov in bova medtem začela s procesom karantene!«Republikanski prvak je še pohvalil nekdanjo direktorico komunikacij in sedanjo svetovalko, »ki je tako trdo delala brez najmanjšega premora« in izvedel telefonski intervju z voditeljem televizijske postaje Fox News. V njem je še nekrat obsodil vse skupine, ki se zavzemajo za belsko prevlado s Ku Klux Klanom in »Proud Boys« vred, zaradi česar se je več poročevalcev in Bele hiše v torek glasno prepiralo z njegovo tiskovno predstavnico. Trump zahteva, naj tudi njegov izzivalecobsodi skrajno leve nasilne skupine kot Antifa, ter se je o tem – in vsem drugem - na torkovi prvi predsedniški debati sam glasno prepiral z demokratskim tekmecem za najvišji izvršni položaj ZDA.Se mora zdaj tudi 77-letni nekdanji podpredsednik v administraciji demokratskega predsednikabati okužbe?in Donald Trump se nista rokovala in sta bila na clevelandskem odru dovolj oddaljena drug od drugega, a sta vendarle nastopala brez zaščitnih mask.