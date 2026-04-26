    Svet

    Trump: To je noro, sovraštvo je slaba stvar, a prihaja mir

    »Če želijo govoriti, lahko Iranci pridejo k nam ali pa nas pokličejo. Veste, obstaja telefon,« je dejal Donald Trump in govoril tudi o vojni v Ukrajini.
    Donald Trump je govoril s pomirljivim tonom. FOTO: Kylie Cooper /Reuters
    P. Z.
    26. 4. 2026 | 19:14
    26. 4. 2026 | 19:24
    Ameriški predsednik Donald Trump je dan po napadu med srečanjem z dopisniki iz Bele hiše dejal, da se lahko Iran obrne na ZDA, če želi začeti pogajanja o končanju vojne med obema državama. »Če želijo govoriti, lahko pridejo k nam ali pa nas pokličejo. Veste, obstaja telefon. Imamo dobre, varne linije,« je povedal Trump v intervjuju za oddajo The Sunday Briefing na televiziji Fox News.

    Papež: Tisti, ki netijo vojne, so tatovi, ki kradejo svetu prihodnost

    Trump je v soboto odpovedal potovanje svojih odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Pakistan, s čimer je povzročil novo nazadovanje v mirovnih prizadevanjih, potem ko je iranski zunanji minister Abas Araqči odpotoval iz Islamabada, kjer je govoril le s pakistanskimi predstavniki. Aragči se je medtem vrnil v Pakistan kljub odsotnosti ameriških sogovornikov. Trump je menil, da nima smisla 18 ur potovati z letalom v Islamabad, če se lahko vse dogovorijo na daljavo.

    Odzivi na streljanje v ZDA s celega sveta, Golob: Za nasilje ni izgovora

    Trump je tudi dejal, da ima »dobre pogovore« z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, saj si prizadeva doseči rešitev vojne v Ukrajini. »Delamo na vprašanju Rusije, Rusije in Ukrajine, in upamo, da nam bo uspelo,« je povedal Trump v intervjuju za omenjeno oddajo. 

    Streljanju na Trumpa priča tudi slovenski veleposlanik, spregovoril je za Delo

    Ni želel razkriti, kdaj je nazadnje govoril s Putinom. »Imam pogovore z njim in imam pogovore s predsednikom Zelenskim, in to dobre pogovore,« je dejal, ne da bi natančneje določil, kdaj so bili opravljeni klici s katerim od voditeljev. »Sovraštvo med predsednikom Putinom in predsednikom Zelenskim je smešno. To je noro. In sovraštvo je slaba stvar. Sovraštvo je slaba stvar, ko poskušate kaj urediti, toda do dogovora bo prišlo,« je dejal. Trump je obljubil, da bo končal vojno, ki se je začela z rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022.

    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

    Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
    Nedelo
    Peter, Petra, Rok in Aleksander Čeferin

    Družina Čeferin: V očetu smo vedno imeli zaveznika

    Dr. Peter Čeferin odkrito priznava, da je bil v mladosti lump, in kot pravijo njegovi trije otroci, je tudi njim odpustil marsikateri prestopek.
    Agata Rakovec Kurent 26. 4. 2026 | 05:00
    Več iz teme

    Donald TrumpVolodimir ZelenskiRusija-UkrajinaZDAvojna v Ukrajinivojna v Iranumirovna pogajanjaRusijaUkrajinaIran

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

