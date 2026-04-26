Trump: To je noro, sovraštvo je slaba stvar, a prihaja mir

Ameriški predsednik Donald Trump je dan po napadu med srečanjem z dopisniki iz Bele hiše dejal, da se lahko Iran obrne na ZDA, če želi začeti pogajanja o končanju vojne med obema državama. »Če želijo govoriti, lahko pridejo k nam ali pa nas pokličejo. Veste, obstaja telefon. Imamo dobre, varne linije,« je povedal Trump v intervjuju za oddajo The Sunday Briefing na televiziji Fox News.

Trump je v soboto odpovedal potovanje svojih odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Pakistan, s čimer je povzročil novo nazadovanje v mirovnih prizadevanjih, potem ko je iranski zunanji minister Abas Araqči odpotoval iz Islamabada, kjer je govoril le s pakistanskimi predstavniki. Aragči se je medtem vrnil v Pakistan kljub odsotnosti ameriških sogovornikov. Trump je menil, da nima smisla 18 ur potovati z letalom v Islamabad, če se lahko vse dogovorijo na daljavo.

Trump je tudi dejal, da ima »dobre pogovore« z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, saj si prizadeva doseči rešitev vojne v Ukrajini. »Delamo na vprašanju Rusije, Rusije in Ukrajine, in upamo, da nam bo uspelo,« je povedal Trump v intervjuju za omenjeno oddajo.

Ni želel razkriti, kdaj je nazadnje govoril s Putinom. »Imam pogovore z njim in imam pogovore s predsednikom Zelenskim, in to dobre pogovore,« je dejal, ne da bi natančneje določil, kdaj so bili opravljeni klici s katerim od voditeljev. »Sovraštvo med predsednikom Putinom in predsednikom Zelenskim je smešno. To je noro. In sovraštvo je slaba stvar. Sovraštvo je slaba stvar, ko poskušate kaj urediti, toda do dogovora bo prišlo,« je dejal. Trump je obljubil, da bo končal vojno, ki se je začela z rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022.