Trump: Po popolni zmagi ZDA bodo cene bencina padle kot kamen

Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno premirje umetno ohranjajo pri življenju. Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljivega, televizija ABC pa poroča, da naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo, ki sta jo od 28. februarja povzročila ZDA in Izrael.

Novinarjem je predsednik sicer zatrdil, da je Iran obljubil vstop ZDA za prevzem obogatenega urana, v predlogu za mir pa je od tega odstopil. Dodal je, da ZDA zahtevajo še jamstva, da Iran še dolgo časa ne bo imel jedrskega orožja in še nekaj malenkosti. »Naš načrt je enostaven in je to, da ne smejo imeti jedrskega orožja in tega v pismu niso navedli,« je dejal Trump.

»Dosegli bomo popolno zmago,« je napovedal in dodal, da Iran meni, da se bo Trump naveličal, se začel dolgočasiti ali pa bo pod pritiskom. »Vendar ni nobenega pritiska,« je izjavil Trump, ki se skupaj s svojo republikansko stranko doma sooča z velikim političnim pritiskom ob naraščanju cen bencina zaradi zaprtja Hormuške ožine.

Na vprašanje, ali bo ukinil zvezni davek na bencin, je Trump odgovoril pritrdilno, vendar podrobnosti ni pojasnil. Zagotovil je, da bodo cene nafte in bencina ob koncu sovražnosti, ki jih je njegova vlada že razglasila, padle kot kamen. Zvezni davek na bencin znaša 18,4 centa na galono (3,8 litra), povprečna cena bencina pa je že presegla pet dolarjev na galono.

Trump je sicer doslej že večkrat dejal, da so ZDA v vojni, ki ji uradno ne sme reči vojna, ker poteka brez kongresne odobritve, zmagale. Premirje, ki velja od aprila, je že enkrat podaljšal, danes pa je dejal, da to premirje umetno ohranjajo pri življenju, ko »zdravnik reče, da ima pacient le odstotek možnosti za preživetje«.

»Po branju tistih smeti, ki so nam jih poslali, bi premirje označil za najšibkejše doslej. Niti ga nisem prebral do konca,« je o iranskem predlogu za mir izjavil Trump, vendar novih napadov na Iran ni napovedal, saj je njegova vlada kongres obvestila, da so sovražnosti z Iranom končane.

O Iranu se je Trump razgovoril na dogodku, posvečenem ukrepu vlade za možnost dodatnega zavarovanja za zdravljenje neplodnosti, ki ga je skrajšal z besedami, da ga čakajo generali, s katerimi bo razpravljal o vojni.