Britanski dvorec, kjer prirejajo divje zabave za ameriške predsednike

V središču Londona stoji Winfield House, uradno bivališče ameriškega veleposlanika v Združenem kraljestvu. Čeprav gre za aristokratski dvorec, se ga drži sloves, da v njem prirejajo divje zabave, predvsem 4. julija, ko v ZDA praznujejo dan neodvisnosti. Na letošnji zabavi so na trati dvorca za več tisoč povabljencev nastopali Nile Rodgers in skupina Chic, poroča BBC.

Winfield House, londonski dvorec iz rdeče opeke v slogu jurijanske arhitekture. FOTO: U.S. Department of State/Wikipedia

Winfield House je dvorec s 35 sobami in prostor za razvedrilo od leta 1825, ko so ga zgradili. Skozi leta so se v njem zabavali tako športni in modni zvezdniki kot vojaški voditelji. Prvo noč državniškega obiska v Združenem kraljestvu je v njem preživel tudi ameriški predsednik Donald Trump . V Winfield Housu sta s soprogami prespala tudiin. Leta 1991 sta se v Winfield Housu skupne konference udeležilain takratni ameriški predsednik

Trump je z Melanio tam prvič prespal že leta 2019 za časa prvega mandata.

»Winfield House ni le domovanje veleposlanika, temveč središče diplomatskega gostoljubja,« je za BBC dejal Stephen Crisp, nekdanji glavni vrtnar posestva, ki je na dvorcu delal 37 let do upokojitve.

Donald in Melania Trump sta Winfield House prvič obiskala leta 2019. FOTO: Reuters

Dvorec ni namenjen za turiste. Stoji v Regent Parku, enem izmed kraljevih parkov, v zavetju gozdnega zelenja, zato ga s ceste ni mogoče opaziti. V preteklosti so si nekateri obiskovalci posestvo lahko ogledali z vodičem organizacije Friends of Regent's Park's. Ob takšnih priložnostih so na ogled le razkošno pritličje dvorca, kjer sprejemajo goste, in vrtovi. Posestvo ima drugi največji zasebni vrt v središču Londona s trato, tlakovanimi potmi, kipi in tudi helikopterskim vzletiščem.

Ameriški veleposlanik Warren Stephens, sicer goreč podpornik Trumpa in republikanske stranke, ogledov posestva letos še ni odobril, ima pa svoje zasebne prostore v prvem nadstropju dvorca.

Dvorec prodali za en dolar

Barbara Hutton, dedinja ameriškega nepremičninskega tajkuna Franka Winfielda Woolwortha, je Winfield House ameriški vladi prodala za en dolar leta 1946. Takratni ameriški predsednik Harry S. Truman je dejanje označil za izjemno velikodušno in domoljubno, navaja BBC. Huttonova je dvorec, ki je bil poškodovan v požaru, kupila leta 1936. Država ji je dovolila, da prvotno stavbo poruši in na njenem mestu zgradi dvorec iz rdeče opeke v slogu jurijanske arhitekture, ki stoji še danes. Poimenovala ga je po svojemu dedku.

Dvorec se je prvotno imenoval St Dunstan's. Po prvi svetovni vojni je bilo v njem zavetišče za veterane, v drugi svetovni vojni pa so ga poškodovale nemške bombe.

V Winfield Housu so med drugimi nastopali Take That, Duran Duran, Foo Fighters, Ed Sheeran in Bastille. Nekdanja direktorica revije British Vogue Alexandra Shulman je v Winfield Housu gostila zabavo ob začetku londonskega tedna mode. Posestvo je namenjeno tudi posebnim športnim dogodkom, na primer Inviticus Games, kjer tekmujejo vojaki, ki so bili poškodovani v boju.

Na windsorski grad projicirali fotografijo Trumpa in Epsteina Trump je v Združeno kraljestvo prispel v torek zvečer za drugi državniški obisk. V sredo bo s kraljem Karlom III. dan preživel v windsorskem gradu. Skupina protestnikov je na zidove windsorskega gradu, kjer bo Trump preživel sredo, projicirala fotografijo ameriškega predsednika v družbi Jeffreyja Epsteina. Oblasti so pridržale štiri protestnike. Sumijo jih zlonamerne komunikacije, potem ko so brez dovoljenja na windsorski grad projicirali fotografije, poroča Guardian.