Donald Trump kazensko ovaden zaradi tajnih dokumentov

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek sporočil, da so ga kazensko ovadili zaradi tajnih dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše na Florido. Potrditev novice so pridobili tudi ameriški mediji, med njimi New York Times, medtem ko pravosodno ministrstvo ZDA zadeve še ni komentiralo.

Gre za prvo zvezno kazensko ovadbo proti bivšemu predsedniku ZDA. Trump je tudi prvi bivši predsednik, ki ga je doletela kazenska ovadba na državni ravni.

Trumpa že kazensko preganjajo v New Yorku zaradi kaznivih dejanj, povezanih s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami 2016. Zdaj je kazensko ovaden na zvezni ravni, kjer ga verjetno kmalu čaka ovadba zaradi spodkopavanja izida predsedniških volitev 2020, podobno pa se mu obeta tudi na državni ravni v Georgii.

Ministrstvo za pravosodje obtožnice ni takoj javno potrdilo, vendar pa tiskovna agencija AP poroča, da vsebuje sedem točk in Trumpu se v primeru obsodbe obeta zaporna kazen.

Trump je sporočil, da je »nedolžen človek«, in ponovil, da je preiskava lov na čarovnice. Obtožnica je bila vložena na zveznem sodišču na Floridi, čeprav so analitiki pričakovali, da bo Jack Smith to naredil v Washingtonu.

Tam Trumpa v prihodnje čaka obtožnica zaradi spodkopavanja volitev, če jo bo tamkajšnja velika porota potrdila. Preiskava v tem primeru se nadaljuje, Smith pa je glede dokumentov prepričan, da ima dovolj dokazov za uspeh.

Pravosodno ministrstvo ZDA s kazenskim pregonom Trumpa poskuša dokazati, da v ZDA ni nihče nad zakonom. Trump in njegovi privrženci to prikazujejo kot politični pregon demokratske vlade Joeja Bidna, ki pa se v primer ne vpleta.

Na novinarski konferenci z britanskim premierom Rishijem Sunakom so Bidna znova vprašali za komentar morebitne kazenske ovadbe Trumpa in ponovil je, da se nikoli ni vpletal v delo pravosodnega ministrstva in se tudi ne bo.

Odšel s tajnimi dokumenti

Kazenska ovadba je posledica večmesečne preiskave Smitha, ki ga je imenoval pravosodni minister Merrick Garland, o tem, ali je Trump kršil zakon, ko je na svojem posestvu Mar-a-Lago v Palm Beachu hranil več sto tajnih dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše, in ali je Trump oviral prizadevanja vlade, da bi te dokumente dobila nazaj.

Tožilci so povedali, da je Trump po odhodu iz Bele hiše v Mar-a-Lago odnesel približno 300 zaupnih dokumentov, vključno z okoli stotimi, ki jih je FBI zasegel avgusta lani med hišno preiskavo.

Kazenski pregoni Trumpu za zdaj politično koristijo, saj ga njegovi volivci ne zapuščajo, ampak ga imajo celo še raje. V anketah med republikanskimi predsedniškimi kandidati za volitve 2024 krepko vodi, vsaka novica okrog pregona pa mu pomaga zbrati nove milijone dolarjev.

Zmaga iz zapora?

Trump bi lahko celo zmagal na volitvah iz zapora, ker mu ustava tega ne preprečuje.

Trump je vztrajal, da je imel pravico obdržati zaupne dokumente, ko je zapustil Belo hišo, in trdi, da je z njih umaknil oznako tajnosti. Ministrstvo za pravosodje je navedlo, da so se Trump in njegovi odvetniki večkrat uprli prizadevanjem Nacionalnega arhiva, da bi dokumente dobil nazaj.

Po večmesečnem prerekanju so Trumpovi predstavniki januarja 2022 vrnili 15 škatel dokumentacije, vključno s približno 184 dokumenti, na katerih so bile po navedbah uradnikov oznake tajnih podatkov.

Preiskovalci FBI in pravosodnega ministrstva so maja 2022 izdali sodni poziv za tajne dokumente, ki so ostali v Trumpovi lasti. Toda tudi po tem, ko je Trumpov odvetnik predložil tri ducate zapisov in zatrdil, da je bila opravljena skrbna preiskava premoženja, so bili preiskovalci na podlagi informacij zaupnih sodelavcev v Mar-a-Lagu prepričani, da lažejo.

Avgusta lani so agenti FBI opravili hišno preiskavo in našli 33 škatel z dokumenti, med katerimi so bili tudi zaupni. Nekateri celo tako zaupni, da jih preiskovalci niso smeli obravnavati, dokler niso dobili ustreznih pooblastil.

Zaradi zaupnih dokumentov so preiskovali tudi Trumpovega podpredsednika Mika Pencea, vendar je ta dokumente takoj vrnil in preiskava se je končala. Podobno so dokumente našli tudi pri Bidnu iz časov, ko je bil podpredsednik ZDA. Tudi Biden jih je vrnil Nacionalnemu arhivu, vendar ta preiskava še ni končana.

Trumpovi odvetniki se že dogovarjajo s tajno službo ZDA, tožilci in sodiščem glede logističnih vprašanj okrog Trumpovega soočenja z obtožnico na zveznem sodišču v Miamiju na Floridi. Formalno bo aretiran v torek, 13. junija.