Katere milijarderje je v Peking povabil Trump?

Donalda Trumpa čaka domnevno najpomembnejši državniški obisk v njegovem drugem mandatu. V četrtek in petek se bo mudil v Pekingu, kjer se bo srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Gre za prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po Trumpovem obisku leta 2017.

Kot poroča Forbes, bo Trump na potovanje na Kitajsko popeljal pet milijarderjev s skupnim premoženjem kar 870 milijard dolarjev. Obisk bo sicer potekal v času zaostrenih napetosti glede trgovine, vojne v Iranu in prihodnosti umetne inteligence.

Elon Musk iz Tesle (vreden 823,3 milijarde dolarjev), Stephen Schwarzman iz Blackstona (40,5 milijarde dolarjev), Tim Cook iz Appla (2,9 milijarde dolarjev), Larry Culp iz General Electrica (1,8 milijarde dolarjev) in Larry Fink iz BlackRocka (1,3 milijarde dolarjev) so med milijarderji, za katere se pričakuje, da bodo s Trumpom odpotovali v Peking, izhaja s seznama Bele hiše.

Med drugimi izpostavljenimi direktorji, ki se bodo pridružili potovanju, so izvršni direktor Boeinga Kelly Ortberg, izvršni direktor Goldman Sachsa David Solomon in izvršna direktorica Citigroupa Jane Fraser. Skupaj na vrhu pričakujejo 16 vodilnih ljudi iz ameriških podjetij. Več jih ima s Kitajsko odprte posle.

Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang (vreden 190,5 milijarde dolarjev) se po poročilih ne bo udeležil potovanja. Huang je prejšnji teden za CNBC dejal, da bi se Trumpu na poti pridružil, če bi bil povabljen, portal Semafor pa je poročal, da je bil med tistimi, ki so si prizadevali za vabilo. Huang je Trumpov tesni svetovalec za umetno inteligenco.

Trump naj bi se s Xijem srečal na dvodnevnem vrhu, ki je bil z začetnega marčnega termina preložen zaradi vojne ZDA z Iranom. Pričakujejo, da bo vojna ena osrednjih tem srečanja, saj je Kitajska največja uvoznica iranske nafte, Trump pa jo je pozval, naj pomaga ZDA ponovno odpreti Hormuško ožino.

Obe strani po poročanju Wall Street Journala razmišljata tudi o ponovnem začetku uradnih pogovorov o umetni inteligenci, medtem ko tekmujeta za prevlado v hitro rastočem sektorju. Tako Peking kot Trump sta izrazila željo po krepitvi odnosov in izogibanju sovražnostim. Trump je aprila na truth social zapisal, da pričakuje »velik, debel objem« od Xija.