Z volitvami ali s silo se Latinska Amerika vrača v objem ZDA

Latinska Amerika se zdi preslabotna, da bi se uprla Trumpu. Evropi in drugim pa za tisti konec sveta v sedanjih razmerah ni mar.

Ko je po svoje uredil svet, tako vsaj misli, da se je zgodilo, je ameriški predsednik Donald Trump zadnje čase obrnil pogled še proti jugu, v Latinsko Ameriko in na Karibe. Zanj je zdaj napočil čas, ko bo vsa Amerika res velika in predvsem popolnoma ameriška. Washingtonski vladar svoj fevd, ki po njegovem sega od skrajnega severa do skrajnega juga Amerike, vidi kot celoto pod washingtonsko taktirko. Podobno kot ruski voditelj Vladimir Putin tudi Trump uveljavlja svoje zamisli o veliki sili, zato se je vrnil k Monroejevi doktrini. Latinska Amerika se zdi preslabotna, da bi se mu uprla, Evropi in drugim pa za tisti konec sveta v sedanjih razmerah ni mar. Trump, ki ima zveste, ubogljive in prilagodljive svetovalce in snovalce strategij, se je vrnil k izviru. Spomnil se je, da je že njegov ...