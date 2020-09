Donald Trump napovedal imenovanje nove vrhovne sodnice

Ruth Bader Ginsburg se bodo v ZDA spominjali kot veliko zagovornico enakosti. FOTO: Kena Betancur/AFP

Ameriški predsednikje po smrti liberalne vrhovne sodnice Ruth Bader Ginsburg v soboto napovedal, da bo kmalu predlagal novo kandidatko za funkcijo vrhovne sodnice. Mediji kot možni izbiri omenjajo konservativni sodnici, 48-letnoinDemokrati medtem vztrajajo, da bi bilo treba novega vrhovnega sodnika – Ruth Ginsburg je zaradi zapletov ob raku na trebušni slinavki umrla v petek v starosti 87 let – imenovati po volitvah, ki bodo v ZDA 3. novembra.Devet vrhovnih v ZDA namreč predlaga predsednik, potrjuje pa jih senat, kjer imajo republikanci večino. Vrhovni sodniki so na funkcijo izvoljeni do smrti, če se prej ne odločijo za upokojitev. Če se bo sedanjim petim konservativnim sodnikom pred volitvami pridružil še šesti, bo pod vprašaj postavljenih nemalo človekovih pravic, med njimi pravica do izbire za splav, ki temelji na odločitvi v primeru Roe v. Wade, v katerem je vrhovno sodišče leta 1973 potrdilo pravico do izbire za splav v začetnem obdobju nosečnosti.Junija, ko je vrhovno sodišče glasovalo o zakonu glede splava v Louisiani, po katerem bi licenco za opravljanje posega izgubili zdravniki brez dovoljenja za delo v bližnjih bolnišnicah (to bi pomenilo zaprtje dveh od treh ustanov, kjer je v tej zvezni državi možno opraviti splav ), je sicer konservativni predsednik sodiščaglasoval enako kot štirje liberalni sodniki. Podobnega izida v zadevah, povezanih s splavom, ne gre pričakovati v primeru, da bo za vrhovnega sodnika imenovana konservativna sodnica, ki bo nasprotovala prekinitvam nosečnosti v začetnem obdobju nosečnosti.