Donald Trump napovedal uradni obisk v Venezueli; datum še ni znan

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek napovedal, da namerava obiskati Venezuelo, potem ko je njegova administracija petim naftnim konglomeratom dovolila delovanje v državi in praktično umaknila naftni embargo, ki je veljal od leta 2019. Trump je pri tem izrazil zadovoljstvo nad začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez.

»Nameravam obiskati Venezuelo,« je Trump dejal novinarjem in dodal, da datum obiska še ni določen. Kakor navaja francoska tiskovna agencija AFP, Trumpove izjave sledijo obisku ameriškega ministra za energetiko Chrisa Wrighta v Venezueli, kar je bil obisk najvišjega predstavnika ZDA, odkar je Washington januarja nasilno odstavil predsednika Nicolasa Madura.

Tudi Wright je v sredo v Caracasu pohvalil Rodriguezovo, predvsem zaradi hitro sprejetih pravnih reform, ki zadevajo venezuelski naftni sektor. V petek pa je urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) na ameriškem finančnem ministrstvu izdal splošna dovoljenja naftnim konglomeratom BP, Chevron, Eni, Repsol in Shell, ki jim pod določenimi pogoji dovoljuje »transakcije, povezane z dejavnostmi v naftnem in plinskem sektorju v Venezueli«. Dovoljenja OFAC določajo, da morajo vsa plačila iz naslova naftnih in plinskih dajatev biti nakazana na račune, ki jih določi ministrstvo za finance ZDA. To sledi izjavam Trumpove administracije, da bo Washington »upravljal sredstva v skrbništvu v korist Venezuele«.

Donald in Melania Trump med obiskom oporišča Fort Bragg. FOTO: Jonathan Drake/Reuters

ZDA so v petek še sporočile, da so v Venezuelo poslale več kot šest ton medicinske pomoči, kar da je del načrta za stabilizacijo, okrevanje in tranzicijo države. Po poročanju AFP bo venezuelsko začasno ministrstvo za zdravje medicinske potrebščine razdelilo vsem venezuelskim državljanom, ki nujno potrebujejo zdravstveno oskrbo.

Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez pa je v soboto sporočil, da je Venezuela izpustila 17 (neimenovanih) političnih zapornikov, medtem ko se v parlamentu nadaljuje razprava o prelomnem zakonu o amnestiji za vse politične zapornike. Zakon naj bi, če bo sprejet, odpravil obtožbe proti disidentom, ki so v zadnjih 27 letih nasprotovali vladavini Madura in njegovega predhodnika Huga Chaveza. Poslanci so v četrtek glasovanje o zakonu preložili, potem ko niso dosegli dogovora o načinu njegove uporabe.

Trump obiskal vojake, ki so zajeli Madura

Predsednik Trump je v petek obiskal vojaško oporišče Fort Bragg v Severni Karolini, kjer so nameščeni pripadniki posebnih enot, ki so v začetku leta sodelovali v operaciji napada na Venezuelo in zajetja predsednika Nicolasa Madura, poročajo ameriški mediji. Vojakom je dejal, da je ves svet videl, kaj lahko stori vojaška moč ZDA, ki se je bojijo sovražniki po vsem svetu, poroča televizija ABC, in jim zagotovil popolno podporo. Med obiskom ga je spremljala prva dama Melania Trump.

Trump je ameriško vojsko hvalil kot najboljšo in najbolj disciplinirano na svetu ter opisoval napad na Venezuelo, pri čemer je ponovno omenil skrivno orožje, ki ga je sam poimenoval »discombobulator«, za kar še vedno nihče ne ve, kaj naj bi pomenilo. Po njegovih besedah gre za orožje, ki onesposobi orožje nasprotnika (discombobulate v angleščini pomeni zbegati, zmesti). »Ruska oprema ni delovala, kitajska oprema ni delovala. Vsi poskušajo ugotoviti, zakaj ni delovala. Nekega dne boste izvedeli,« je dejal Trump.

Trump je ameriško vojsko hvalil kot najboljšo in najbolj disciplinirano na svetu. FOTO: Nathan Howard/Getty Images/AFP

Sicer se je Trumpov obisk hitro spremenil v politično zborovanje, saj je med drugim na oder poklical republikanskega kandidata za zvezni senat iz Severne Karoline Michaela Whatleyja in izrekel podporo njegovi kandidaturi za novembrske kongresne volitve.