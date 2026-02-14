  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Donald Trump napovedal uradni obisk v Venezueli; datum še ni znan

    Ameriški predsednik je izrazil zadovoljstvo nad začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez. ZDA so petim naftnim konglomeratom dovolila delovanje v državi.
    »Nameravam obiskati Venezuelo,« je ameriški predsednik Doland Trump dejal novinarjem in dodal, da datum obiska še ni določen. FOTO: Nathan Howard/Getty Images/AFP
    Galerija
    »Nameravam obiskati Venezuelo,« je ameriški predsednik Doland Trump dejal novinarjem in dodal, da datum obiska še ni določen. FOTO: Nathan Howard/Getty Images/AFP
    Staš Ivanc
    14. 2. 2026 | 10:25
    4:19
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je v petek napovedal, da namerava obiskati Venezuelo, potem ko je njegova administracija petim naftnim konglomeratom dovolila delovanje v državi in praktično umaknila naftni embargo, ki je veljal od leta 2019. Trump je pri tem izrazil zadovoljstvo nad začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez.

    »Nameravam obiskati Venezuelo,« je Trump dejal novinarjem in dodal, da datum obiska še ni določen. Kakor navaja francoska tiskovna agencija AFP, Trumpove izjave sledijo obisku ameriškega ministra za energetiko Chrisa Wrighta v Venezueli, kar je bil obisk najvišjega predstavnika ZDA, odkar je Washington januarja nasilno odstavil predsednika Nicolasa Madura.

    image_alt
    S Trumpom bo Venezuela kvečjemu polavtoritarni sistem

    Tudi Wright je v sredo v Caracasu pohvalil Rodriguezovo, predvsem zaradi hitro sprejetih pravnih reform, ki zadevajo venezuelski naftni sektor. V petek pa je urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) na ameriškem finančnem ministrstvu izdal splošna dovoljenja naftnim konglomeratom BP, Chevron, Eni, Repsol in Shell, ki jim pod določenimi pogoji dovoljuje »transakcije, povezane z dejavnostmi v naftnem in plinskem sektorju v Venezueli«. Dovoljenja OFAC določajo, da morajo vsa plačila iz naslova naftnih in plinskih dajatev biti nakazana na račune, ki jih določi ministrstvo za finance ZDA. To sledi izjavam Trumpove administracije, da bo Washington »upravljal sredstva v skrbništvu v korist Venezuele«.

    Donald in Melania Trump med obiskom oporišča Fort Bragg. FOTO: Jonathan Drake/Reuters
    Donald in Melania Trump med obiskom oporišča Fort Bragg. FOTO: Jonathan Drake/Reuters

    ZDA so v petek še sporočile, da so v Venezuelo poslale več kot šest ton medicinske pomoči, kar da je del načrta za stabilizacijo, okrevanje in tranzicijo države. Po poročanju AFP bo venezuelsko začasno ministrstvo za zdravje medicinske potrebščine razdelilo vsem venezuelskim državljanom, ki nujno potrebujejo zdravstveno oskrbo.

    Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez pa je v soboto sporočil, da je Venezuela izpustila 17 (neimenovanih) političnih zapornikov, medtem ko se v parlamentu nadaljuje razprava o prelomnem zakonu o amnestiji za vse politične zapornike. Zakon naj bi, če bo sprejet, odpravil obtožbe proti disidentom, ki so v zadnjih 27 letih nasprotovali vladavini Madura in njegovega predhodnika Huga Chaveza. Poslanci so v četrtek glasovanje o zakonu preložili, potem ko niso dosegli dogovora o načinu njegove uporabe.

    Trump obiskal vojake, ki so zajeli Madura

    Predsednik Trump je v petek obiskal vojaško oporišče Fort Bragg v Severni Karolini, kjer so nameščeni pripadniki posebnih enot, ki so v začetku leta sodelovali v operaciji napada na Venezuelo in zajetja predsednika Nicolasa Madura, poročajo ameriški mediji. Vojakom je dejal, da je ves svet videl, kaj lahko stori vojaška moč ZDA, ki se je bojijo sovražniki po vsem svetu, poroča televizija ABC, in jim zagotovil popolno podporo. Med obiskom ga je spremljala prva dama Melania Trump.

    image_alt
    Maduro se je oglasil iz ameriškega zapora: Dobro nama gre, sva borca

    Trump je ameriško vojsko hvalil kot najboljšo in najbolj disciplinirano na svetu ter opisoval napad na Venezuelo, pri čemer je ponovno omenil skrivno orožje, ki ga je sam poimenoval »discombobulator«, za kar še vedno nihče ne ve, kaj naj bi pomenilo. Po njegovih besedah gre za orožje, ki onesposobi orožje nasprotnika (discombobulate v angleščini pomeni zbegati, zmesti). »Ruska oprema ni delovala, kitajska oprema ni delovala. Vsi poskušajo ugotoviti, zakaj ni delovala. Nekega dne boste izvedeli,« je dejal Trump.

    Trump je ameriško vojsko hvalil kot najboljšo in najbolj disciplinirano na svetu. FOTO: Nathan Howard/Getty Images/AFP
    Trump je ameriško vojsko hvalil kot najboljšo in najbolj disciplinirano na svetu. FOTO: Nathan Howard/Getty Images/AFP

    Sicer se je Trumpov obisk hitro spremenil v politično zborovanje, saj je med drugim na oder poklical republikanskega kandidata za zvezni senat iz Severne Karoline Michaela Whatleyja in izrekel podporo njegovi kandidaturi za novembrske kongresne volitve.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpZDAVenezuelaNicolas Maduro

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Donald Trump napovedal uradni obisk v Venezueli; datum še ni znan

    Ameriški predsednik je izrazil zadovoljstvo nad začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez. ZDA so petim naftnim konglomeratom dovolila delovanje v državi.
    Staš Ivanc 14. 2. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Izza odra

    Brignonejeva na platnu, premalo kondomov, Grenlandka: Ne bomo se prodali ...

    Zakulisje olimpijskih iger ponuja veliko zanimivih zgodb.
    14. 2. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Prešernova domačija: ne le spomenik pesniku, ampak tudi slovenski kmečki hiši

    Prešernova domačija po prenovi diha bolj celovito, ko bo v prihajajočih mesecih obnovljen še objekt Vrba 1, bo mogoče v sadovnjaku popiti tudi kavo.
    Saša Bojc 14. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Primer Jimmyja Laia

    Ne le obsodba človeka, ampak tudi svobode govora

    Enega najbolj znanih hongkonških medijskih poslovnežev in glasnega kritika rdeče oblasti v Pekingu so obsodili na 20 let za rešetkami.
    Gorazd Utenkar 14. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Rekuperacija v stanovanju ali bloku: koliko povrne Eko sklad?

    Bralka je na naše uredništvo naslovila vprašanje, ki bo najverjetneje zanimalo mnoge: kako do rekuperacije v bloku in koliko v resnici znaša subvencija.
    Kaja Berlot 14. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Prešernova domačija: ne le spomenik pesniku, ampak tudi slovenski kmečki hiši

    Prešernova domačija po prenovi diha bolj celovito, ko bo v prihajajočih mesecih obnovljen še objekt Vrba 1, bo mogoče v sadovnjaku popiti tudi kavo.
    Saša Bojc 14. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Primer Jimmyja Laia

    Ne le obsodba človeka, ampak tudi svobode govora

    Enega najbolj znanih hongkonških medijskih poslovnežev in glasnega kritika rdeče oblasti v Pekingu so obsodili na 20 let za rešetkami.
    Gorazd Utenkar 14. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Rekuperacija v stanovanju ali bloku: koliko povrne Eko sklad?

    Bralka je na naše uredništvo naslovila vprašanje, ki bo najverjetneje zanimalo mnoge: kako do rekuperacije v bloku in koliko v resnici znaša subvencija.
    Kaja Berlot 14. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo