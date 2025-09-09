Donald Trump: Nasilja v družini ne bi smeli šteti za zločin

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek nakazal, da si želi, da nasilja v družini ne bi umeščali med zločine, potem ko se je pohvalil, da so njegovi ukrepi drastično znižali stopnjo zločinov v Washingtonu. O resnosti nasilja v družini je dejal, da gre zgolj za »majhne prepire med možem in ženo«.

Trump je na dogodku, ki je potekal v washingtonskem Muzeju biblije, dejal, da je stopnja zločinov potem, ko je v Washington poslal nacionalno gardo, skoraj ničelna. »Povedali so mi, da se je stopnja zločinov znižala za 87 odstotkov, a to ni res. Zločinov sploh ni več,« je po poročanju časnika The Independent lažno dejal Trump.

Pri New York Timesu so trditve ameriškega predsednika preverili pri tamkajšnji policiji. Samo v nedeljo so v Washingtonu zabeležili umor, šest tatvin vozil, dva napada z orožjem, štiri rope in več kot 30 primerov tatvine.

Trump je izrazil frustracijo nad številkami, saj bi bila po njegovih besedah stopnja zločinov v Washingtonu ničelna, če v statistiko ne bi vključevali nasilja v družini. »Stvari, ki se dogajajo doma, označujejo za zločin,« je dejal Trump in dodal: »Storili bodo vse, da bodo nekaj našli. Če se moški malo prepira z ženo, že pravijo, da gre za prizorišče zločina. Zaradi njih ne morem trditi, da je mesto povsem brez zločinov.«

Predsednikova izjava je sprožila vrsto odzivov. Eden od uporabnikov družbenega omrežja X, je dejal, da je dal Trump »zeleno luč nasilju v družini«. Demokratski kongresnik Jim McGovern je v odgovor na Trumpovo izjavo zapisal: »Ogabno. In ne ravno pametna izjava človeka, ki skriva dokumente o Epsteinu.«