    Svet

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado, vzajemno dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    María Corina Machado se je v četrtek srečala z Donaldom Trumpom. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    María Corina Machado se je v četrtek srečala z Donaldom Trumpom. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    Ma. J.
    16. 1. 2026 | 08:04
    3:09
    V četrtek sta se v Beli hiši srečala ameriški predsednik Donald Trump in voditeljica venezuelske opozicije María Corina Machado. Machadova je Trumpu prinesla svojo Nobelovo nagrado za mir, ki so ji jo lansko leto podarili zaradi njenega boja za boljšo demokracijo, poroča CNN.

    Kubanci v strahu: lažna vladna sporočila, grožnje in konec venezuelske nafte

    Machadova je Trumpu podelila plaketo z medaljo in posvetilom, iz Nobelovega centra v Oslu pa so na to dejali, da nagrajenci medalj ne morejo deliti ali za prejemnika imenovati druge osebe.

    »Pred dvesto leti je general Lafayette Simónu Bolívarju podaril medaljo s podobo Georgea Washingtona. Bolívar je medaljo odtlej hranil do konca svojega življenja,« je po srečanju povedala Machado, navaja španska tiskovna agencija EFE.

    Predsednik Trump s plaketo in medaljo Nobelove nagrade za mir. FOTO: Reuters
    Predsednik Trump s plaketo in medaljo Nobelove nagrade za mir. FOTO: Reuters
    Francoski plemič Markiza de Lafayett je s prvim predsednikom ZDA sodeloval v ameriški osamosvojitveni vojni, Simón Bolívar pa je bil voditelj gibanja za osamosvojitev Latinske Amerike od španskega imperija.

    »Dvesto let kasneje Bolívarjevo ljudstvo Washingtonovemu nasledniku vrača medaljo, v tem primeru medaljo Nobelove nagrade za mir, kot priznanje za njegovo edinstveno zavezanost naši svobodi,« je dodala voditeljica venezuelske opozicije. »Zasluži si jo, bil je zelo čustven trenutek,« je kasneje za Fox News še povedala Machadova.

    Trump je po srečanju na družbenem omrežju truth social zapisal: »María mi je podarila njeno Nobelovo nagrado za mir za delo, ki sem ga opravil. Krasna gesta medsebojnega spoštovanja.«

    Trumpovo mnenje se ni spremenilo

    Nobelovka je bila ostra nasprotnica režima nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolása Madura, ki ga je Trump dal ugrabiti in prepeljati pred sodišče v New Yorku. Machadova je upala, da bo vzajemno za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.

    Tiskovna predstavnica za Belo hišo Karoline Leavitt je po sestanku dejala, da se Trumpovo mnenje o Machadovi ni spremenilo. »Vem, da se je predsednik veselil srečanja in pričakoval je, da bosta imela z gospodično Machado – ki je zares izjemen in hraber glas za veliko ljudi v Venezueli –, dober in pozitiven pogovor,« je dejala Leavittova.

    Strmoglavljenje Madura vznemirja Trumpove privržence

    Kljub temu je dodala, da Trump še naprej verjame, da Machadova nima dovolj podpore v domovini, da bi lahko vodila državo. »Na tej točki se predsednikovo mnenje ni spremenilo,« je še dejala Leavittova.

    Trump Machadovi ni obljubil podpore, kljub temu pa 58-letnica ni odšla praznih rok. Ko je odhajala iz Bele hiše je v roki nosila rdečo promocijsko vrečko s Trumpovim podpisom.

    Donald TrumpNicolas MaduroMaria Corina MachadoNobelova nagradaVenezuelaZDA

