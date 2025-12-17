Trump: Venezuela mora ZDA vrniti vso nafto, ki jo je ukradla

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami. S tem povečuje pritisk na predsednika Nicolasa Madura, potem ko je ameriška obalna straža prejšnji teden že zasegla enega od tankerjev, poročajo ameriški mediji.

Trump je novico naznanil na svojem družbenem omrežju truth social in zatrdil, da Venezuela uporablja nafto za financiranje trgovine z mamili in drugih kaznivih dejanj.

»Venezuela je popolnoma obkrožena z največjo armado, ki je bila kadarkoli zbrana v zgodovini Južne Amerike. Ta se bo le še večala, šok zanje pa bo takšen, kakršnega še niso doživeli – dokler se v ZDA ne vrnejo vsa nafta, zemljišča in druga premoženja, ki so nam jih prej ukradli,« je objavil Trump.

Objava po poročanju CNN pomeni, da kopičenje ameriške vojske okrog Venezuele in grožnje niso povezani z bojem proti mamilom, kot je to doslej trdila Trumpova vlada.

Venezuela je država z največjimi naftnimi rezervami na svetu in Trump bi lažje dobil dostop do nje, če Madura ne bi bilo na oblasti. Dostop do venezuelske nafte ima trenutno le ameriška družba Chevron, ki plačuje velik delež od dobička venezuelski državni naftni družbi PDVSA.

Ameriška podjetja so do sedemdesetih let prejšnjega stoletja obvladovala venezuelsko nafto, nato pa je Caracas to industrijo podržavil.

Napadom na čolne bodo sledili napadi na kopnem

Ameriška vlada je Venezueli naložila sankcije že leta 2005, prva Trumpova vlada pa je leta 2019 dejansko blokirala ves izvoz surove nafte prek PDVSA v ZDA.

Trumpov naslednik in predhodnik Joe Biden je podjetju Chevron leta 2022 dal dovoljenje za delovanje v Venezueli v okviru prizadevanj za znižanje cen bencina. Trump je to dovoljenje marca preklical, vendar ga je pozneje ponovno izdal pod pogojem, da nobeni prihodki ne gredo Madurovi vladi.

Venezuelci si ne želijo vojne z ZDA. FOTO: Gaby Oraa/Reuters

Trumpova vlada je septembra začela napadati čolne, osumljene prevoza mamil v Karibih, predsednik pa je večkrat poudaril, da bodo kmalu sledili tudi napadi na kopnem.

Vlada je operacijo v glavnem predstavljala kot boj proti trgovini z mamili, vendar je revija Vanity Fair v torek objavila intervju z vodjo Trumpovega kabineta Susan Wiles, ki je priznala, da gre za pritisk na Madura, naj odstopi.

Republikanski senator Lindey Graham je v torek na zaslišanju obrambnega ministra Peta Hegsetha zatrdil, da so napadi ZDA na čolne povsem zakoniti, sam bi pa obžaloval, če se bo vse skupaj končalo tako, da bo Maduro še vedno na oblasti.

Venezuelska vlada je Trumpov ukrep v odzivu označila za groteskno grožnjo in iracionalno potezo. Ameriškega predsednika so obtožili kršenja mednarodnega prava, svobodne trgovine in svobodne plovbe ter dodali, da je Trump razkril svoj pravi namen – polastitev dobrin Venezuele.