  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump: Venezuela mora ZDA vrniti vso nafto, ki jo je ukradla

    Ameriški predsednik je ukazal blokado vseh tankerjev, ki so pod sankcijami v Venezueli. Pritisniti hoče na predsednika Madura, da bi odstopil.
    Podporniki venezuelske vlade protestirajo proti ameriškim sankcijam. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
    Galerija
    Podporniki venezuelske vlade protestirajo proti ameriškim sankcijam. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
    STA
    17. 12. 2025 | 07:29
    17. 12. 2025 | 08:31
    3:25
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je v torek ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami. S tem povečuje pritisk na predsednika Nicolasa Madura, potem ko je ameriška obalna straža prejšnji teden že zasegla enega od tankerjev, poročajo ameriški mediji.

    image_alt
    Potniško letalo v Karibih skoraj trčilo v ameriško vojaško letalo

    Trump je novico naznanil na svojem družbenem omrežju truth social in zatrdil, da Venezuela uporablja nafto za financiranje trgovine z mamili in drugih kaznivih dejanj.

    »Venezuela je popolnoma obkrožena z največjo armado, ki je bila kadarkoli zbrana v zgodovini Južne Amerike. Ta se bo le še večala, šok zanje pa bo takšen, kakršnega še niso doživeli – dokler se v ZDA ne vrnejo vsa nafta, zemljišča in druga premoženja, ki so nam jih prej ukradli,« je objavil Trump.

    Objava po poročanju CNN pomeni, da kopičenje ameriške vojske okrog Venezuele in grožnje niso povezani z bojem proti mamilom, kot je to doslej trdila Trumpova vlada.

    Venezuela je država z največjimi naftnimi rezervami na svetu in Trump bi lažje dobil dostop do nje, če Madura ne bi bilo na oblasti. Dostop do venezuelske nafte ima trenutno le ameriška družba Chevron, ki plačuje velik delež od dobička venezuelski državni naftni družbi PDVSA.

    Ameriška podjetja so do sedemdesetih let prejšnjega stoletja obvladovala venezuelsko nafto, nato pa je Caracas to industrijo podržavil.

    Napadom na čolne bodo sledili napadi na kopnem

    Ameriška vlada je Venezueli naložila sankcije že leta 2005, prva Trumpova vlada pa je leta 2019 dejansko blokirala ves izvoz surove nafte prek PDVSA v ZDA.

    Trumpov naslednik in predhodnik Joe Biden je podjetju Chevron leta 2022 dal dovoljenje za delovanje v Venezueli v okviru prizadevanj za znižanje cen bencina. Trump je to dovoljenje marca preklical, vendar ga je pozneje ponovno izdal pod pogojem, da nobeni prihodki ne gredo Madurovi vladi.

    Venezuelci si ne želijo vojne z ZDA. FOTO: Gaby Oraa/Reuters
    Venezuelci si ne želijo vojne z ZDA. FOTO: Gaby Oraa/Reuters

    Trumpova vlada je septembra začela napadati čolne, osumljene prevoza mamil v Karibih, predsednik pa je večkrat poudaril, da bodo kmalu sledili tudi napadi na kopnem.

    Vlada je operacijo v glavnem predstavljala kot boj proti trgovini z mamili, vendar je revija Vanity Fair v torek objavila intervju z vodjo Trumpovega kabineta Susan Wiles, ki je priznala, da gre za pritisk na Madura, naj odstopi.

    image_alt
    Kitajska ima rada Madurovo nafto, a ga ne bo branila

    Republikanski senator Lindey Graham je v torek na zaslišanju obrambnega ministra Peta Hegsetha zatrdil, da so napadi ZDA na čolne povsem zakoniti, sam bi pa obžaloval, če se bo vse skupaj končalo tako, da bo Maduro še vedno na oblasti.

    Venezuelska vlada je Trumpov ukrep v odzivu označila za groteskno grožnjo in iracionalno potezo. Ameriškega predsednika so obtožili kršenja mednarodnega prava, svobodne trgovine in svobodne plovbe ter dodali, da je Trump razkril svoj pravi namen – polastitev dobrin Venezuele.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Novi pritiski, ugibanja o Madurovem odstopu

    Več držav je ponudilo azil predsedniku, ki je lani izgubil volitve.
    Tone Hočevar 15. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Kitajska ima rada Madurovo nafto, a ga ne bo branila

    Seveda mora biti jasno, da ima vodstvo v Pekingu venezuelsko nafto veliko raje kot venezuelskega predsednika.
    Zorana Baković 12. 12. 2025 | 13:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Trump: Zasegli smo največji tanker doslej in to še ni vse

    Dogajajo se tudi druge stvari, o katerih boste izvedeli pozneje,« pravi ameriški predsednik Donald Trump.
    10. 12. 2025 | 22:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Južna Amerika

    Obroč okoli Venezuele se stiska, a to nikogar ne zanima

    Vrsta karibskih otoških držav se je ponudila za podpornice morebitne ameriške invazije.
    Tone Hočevar 10. 12. 2025 | 16:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Upokojencem jutri zimski dodatek, januarja nova formula

    Tokrat bo nakazilo 150 evrov, vsako leto do leta 2030 po 20 evrov več. Prihodnje leto usklajevanje po novem, predvidoma bo približno pet odstotkov.
    Barbara Hočevar 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Računsko sodišče

    Zpiz je v 54 primerih nepravilno odmeril pokojnino

    Poleg tega je revizija razkrila nepravilnosti pri nabavi materiala in storitev za najmanj 146.843 evrov.
    16. 12. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Po debelih 18 letih spet nastopil na tekmi in presenetil vse po vrsti

    Nekdanji slovenski as Jure Radelj, ki je 26. novembra dopolnil 48 let, se je na 100-metrski skakalnici v Planici dostojno kosal z veliko mlajšimi tekmeci.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Rusija manj odporna, kot se kaže

    Kljub temu se bo Vladimir Putin še naprej bojeval in prezgodaj razglašal zmago.
    The Economist 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAVenezuelaDonald TrumpNicolas Maduronaftanapaditankerboj proti drogam

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Upokojitev

    Neporažen se poslavlja od boksa

    Američan Terence Crawford je septembra postal prvi boksar, ki je osvojil absolutne naslove v treh kategorijah. Sedaj je pospravil rokavice v kot.
    17. 12. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Smrt srbskega trgovca z orožjem v molk zavil tako Moskvo kot Beograd

    Šef orožarske družbe Jugoimport v Moskvi je izgubil življenje v sumljivih okoliščinah; iz podjetja so izginili dokumenti. Beograjski odvetnik za smrt sumi Ruse.
    Novica Mihajlović 17. 12. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Dr. Robert Golob, predsednik vlade: Živimo v kolektivni norosti

    Pred volilnim letom premier o odgovornosti, varnosti, Palestini in demokraciji ter o tem, kdaj prisluhne in kdaj aktivno ukrepa.
    Nika Vistoropski 17. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo

    Fifa na visoke cene vstopnic odgovarja z novo kategorijo

    Po ogorčenju navijačev bo Fifa za SP prihodnje leto del vstopnic prodala za okoli 50 evrov. Organizacije je podelila tudi nagrade za najboljše igralce leta.
    17. 12. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor v Hollywoodu

    Za umor Roba in Michele Reiner obtožili njunega sina Nicka

    Če bo spoznan za krivega, 32-letnemu obdolžencu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojne izpustitve ali smrtna kazen.
    17. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Dr. Robert Golob, predsednik vlade: Živimo v kolektivni norosti

    Pred volilnim letom premier o odgovornosti, varnosti, Palestini in demokraciji ter o tem, kdaj prisluhne in kdaj aktivno ukrepa.
    Nika Vistoropski 17. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo

    Fifa na visoke cene vstopnic odgovarja z novo kategorijo

    Po ogorčenju navijačev bo Fifa za SP prihodnje leto del vstopnic prodala za okoli 50 evrov. Organizacije je podelila tudi nagrade za najboljše igralce leta.
    17. 12. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor v Hollywoodu

    Za umor Roba in Michele Reiner obtožili njunega sina Nicka

    Če bo spoznan za krivega, 32-letnemu obdolžencu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojne izpustitve ali smrtna kazen.
    17. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Kako se zaščititi pred vse pogostejšimi spletnimi napadi

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznični nakupi brez gneče? Da, mogoče je

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Naše sisteme ima že več kot 50.000 strank v Sloveniji in na Hrvaškem«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Birokracija in njene posledice: kje smo danes

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo