Donald Trump obsojen na newyorškem sodišču

Donald Trump je prvi kazensko obsojeni nekdanji predsednik ZDA. Porota newyorškega sodišča je pritrdila obtožbam tožilstva o predvolilnem zavajanju s 34 nakazili Michaelu Cohenu, ki so jih v Trump Organization namesto kot poplačilo 130 tisoč dolarjev za molk porno zvezdnice Stormy Daniels vknjižili kot odvetniške stroške. Trumpovi volivci nasprotno verjamejo v pravno vojno demokratskega predsednika Bidna proti močnejšemu tekmecu.

»To je sramota,« je povedal 77-letni obsojenec, ki bo o dolnižini svoje kazni izvedel šele kasneje, v najslabšem primeru pa ga lahko čaka do 136 let zapora. »Resnična razsodba bo 5. novembra!« je spomnil na letošnje predsedniške volitve. Ameriška ustava obsojencem ne prepoveduje nastopa na njih in res je socialist Eugene Debs leta 1920 predvolilno kampanjo že vodil iz georgijskega zapora. »Še naprej se bomo bojevali, bojevali se bomo do konca,« je svojim privržencem obljubil tudi Trump., ki je še pred obsodbo komentiral: »Niti Mati Tereza se ne bi mogla ubraniti teh obtožb.«

Nešteti republikanski volivci verjamejo, da to in druge tožbe proti njihovemu ponovnemu predsedniškemu kandidatu vodijo iz Bele hiše ponovnega demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, ki ta čas zaostaja na večini raziskav javnega mnenja. ZDA naj bi se po prepričanju Trumpovih privržencev s prvo kazensko obtožbo proti nekdanjemu predsedniku v skoraj 250 letih uvrstile med »banana republike« tega sveta.

Porno zvezdnica Stormy Daniels je zapečatila Trumpovo usodo. FOTO: Mike Blake/Reuters

Iz Bidnove Bele hiše pa so sporočili, da v ZDA nihče ni nad zakonom in res je sedem porotnikov in pet porotnic raje verjelo tožilcu Joshui Steinglassu, ki je dejal: »Vse poti vodijo k tistemu, ki je največ pridobil – k Donaldu Trumpu.« Napačna knjigovodska navedba morda res tudi v newyorškem kazenskem zakoniku velja le za prekršek in v Trumpovem primeru še zastarel, vrhovni newyorški tožilec Alvin Bragg pa je njegovo veljavnost podaljšal z izgovorom pandemije. Sodnik Juan Merchan je dal porotnikom na voljo tri dodatne zločine, brez katerih obsodba ne bi bila mogoča, in ki jih je preprosto seštel: vmešavanje v volitve, davčna utaja in ponarejanje poslovnih evidenc.

Privrženci ponovnega republikanskega predsedniškega kandidata so žalostni in ogorčeni. FOTO: Kena Betancur/AFP

Eno od teh poti, ki vodijo proti Trumpu, je začrtal nekdanji kralj ameriških tabloidov David Pecker iz revije National Enquirer. Na sodišču je poročal o shemi za »ujemi in ubij« neprijetne zgodbe izbranih znanih osebnosti kot Trump in nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger, da njihovi grehi ne bi prišli v javnost. V Trumpovem primeru je šlo za nekdanjo Playboyevo zajčico Karen McDougal, ki je prejela 150 tisoč dolarjev, glavna zvezda procesa pa je bila vendarle porno zvezda Stormy Daniels, ki je prek nekdanjega Trumpovega odvetnika Cohena tik pred volitvami 2016 prejela 130 tisoč dolarjev. Trdi, da je imela s kasnejšim predsednikom ZDA spolne odnose leta 2006 v letovišču Lake Tahoe​​.

K odločitvi porote so morda pripomogle solze nekdanje Trumpove sodelavke Hope Hicks o tej in drugih aferah. Še vedno zvesta nekdanjemu šefu se je razjokala ob vedenju, da mu je s poročanjem o prikrivanju afer najverjetneje zabila žebelj v sodno krsto, pa čeprav je poudarjala, da so jih poskušali prikriti pred soprogo Melanio. Trump je zanikal razmerje s Stormy Daniels, za svojega nekdanjega odvetnika Cohena, najpomembnejšo pričo tožilstva, pa je poudarjal, da je bil obsojen zaradi krive prisege in davčnih utaj. Nekdanji odvetnik je med procesom priznal še krajo 30 tisoč dolarjev od svojega nekdanjega delodajalca.

Je poskušal Trump rešiti volitve ali zavarovati soprogo Melanio? Foto Alon Skuy Getty Images Via Afp

