    Svet

    Donald Trump odpustil guvernerko Feda, zlato spet naraslo

    Gre za prvi primer v 111-letni zgodovini Feda, da je predsednik odstavil enega izmed guvernerjev.
    Cookovo je na položaj leta 2022 imenoval nekdanji predsednik Joe Biden, pri čemer je postala prva temnopolta ženska na mestu guvernerke Feda. FOTO: Reuters
    Galerija
    Cookovo je na položaj leta 2022 imenoval nekdanji predsednik Joe Biden, pri čemer je postala prva temnopolta ženska na mestu guvernerke Feda. FOTO: Reuters
    Pi. K.
    26. 8. 2025 | 06:48
    26. 8. 2025 | 06:48
    4:45
    

    Predsednik Donald Trump je v ponedeljek sporočil, da je odpustil članico sveta guvernerjev ameriške centralne banke (Fed) Liso Cook, kar je razvidno iz pisma, ki ga je objavil na družbenih omrežjih. Gre za prvi primer v 111-letni zgodovini Feda, da je predsednik odstavil enega izmed guvernerjev.

    Brezprecedenčna poteza pomeni pomembno zaostritev Trumpovega spora s centralno banko, ki jo obtožuje, da je predolgo odlašala z znižanjem obrestnih mer, navaja CNN.

    Cookova se je v zadnjem času znašla pod pritiski Trumpove administracije zaradi domnevne hipotekarne goljufije. Ameriško pravosodno ministrstvo je sporočilo, da namerava preučiti obtožbe, ki jih je sicer prvi izpostavil direktor Agencije za financiranje stanovanj Bill Pulte. Proti njej doslej niso bili vloženi nobeni obtožni predlogi.

    »Predsednik Trump me je domnevno odstavil ‘zaradi kršitve’, čeprav zakon takega razloga ne določa in za to nima pristojnosti,« je zapisala Cookova v izjavi, ki so jo njeni odvetniki v ponedeljek posredovali CNN. »Ne bom odstopila. Nadaljevala bom z opravljanjem svojih dolžnosti v podporo ameriškemu gospodarstvu, kot to počnem od leta 2022.«

    Fed novice ni želel komentirati.

    Ni jasno, ali ima Trump sploh pravno podlago za razrešitev Cookove. Zakon določa, da lahko predsednik odstavi člane sveta guvernerjev Feda le »zaradi kršitve«, a kaj ta pojem natančno pomeni, še nikoli ni bilo določeno.

    Trump je v pismu Cookovi zapisal: »Ugotovil sem, da obstaja zadosten razlog za vašo razrešitev.«

    Kaj naj bi storila Cookova?

    Pregled hipotekarnih dokumentov, ki ga je opravila CNN, kaže, da je Cookova najela dve hipoteki za dve nepremičnini, pri čemer sta bili obe prijavljeni kot njeno glavno prebivališče. Ni pa znano, zakaj se je tako odločila oziroma ali je to storila namenoma.

    »Glede na vaše zavajajoče in potencialno kaznivo ravnanje v finančnih zadevah … nimam zaupanja v vašo integriteto. Najmanj, kar lahko rečem, je, da gre za hudo malomarnost pri finančnih transakcijah, ki postavlja pod vprašaj vašo kompetentnost in zanesljivost kot finančne regulatorke,« je zapisal Trump.

    »To ni preiskava pravosodnega ministrstva, saj obtožnice ni bilo vložene,« je za CNN povedal nekdanji zvezni tožilec Shan Wu in dodal, da bo zadeva gotovo končala na sodišču.

    Cookovo je na položaj leta 2022 imenoval nekdanji predsednik Joe Biden, pri čemer je postala prva temnopolta ženska na mestu guvernerke Feda.

    Naslednje zasedanje Feda o denarni politiki bo že čez manj kot mesec dni, 16. in 17. septembra.

    Verodostojnost Feda po vprašajem

    Fed je zasnovan kot neodvisna institucija, ločena od politike, da se lahko pri odločitvah opira na gospodarske podatke – in ne politične pritiske – pri izvajanju dvojnega mandata: obvladovanje inflacije in hkrati podpora trgu dela.

    Politiki pogosto želijo nižje obrestne mere, saj to spodbuja rast borznih tečajev in poceni zadolževanje, kar je priljubljeno med volivci. Toda prenizke obresti lahko podžgejo inflacijo, predolge visoke pa lahko zavrejo porabo in zaposlovanje.

    Raziskave kažejo, da imajo države z neodvisnimi centralnimi bankami praviloma boljše gospodarske rezultate, tudi nižjo inflacijo.

    Če bi ameriška centralna banka zaradi tega izgubila verodostojnost, bi lahko trpela vrednost ameriških sredstev – delnic in dolarja. Investitorji bi v takem primeru lahko zahtevali višje donose za posojanje denarja ZDA.

    Po Trumpovi ponedeljkovi napovedi je indeks ameriškega dolarja upadel za 0,3 odstotka.

    Terminske pogodbe na ameriške delnice so se medtem obrnile navzdol. Terminske pogodbe za Dow Jones so padle za 100 točk (0,2 %), za S&P 500 za 0,3 %, za Nasdaq 100 pa za 0,5 %.

    Cena zlata, ki velja za varno naložbo v času negotovosti, je narasla za 0,45 odstotka.

    Donald Trump, ZDA, Fed, Lisa Cook

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

