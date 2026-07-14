Donald Trump opušča uvedbo pristojbin, a vztraja pri blokadi iranskih pristanišč

V odzivu na zaostritev napetosti z Iranom je ameriški predsednik Donald Trump napovedal ponovno blokado iranskih pristanišč in uvedbo pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino. S tem mednarodnopravno spornim ukrepom je postavil v negotovost tudi dosedanja stališča svoje administracije. Manj kot 24 ur zatem je Trump stopil korak nazaj.

Kakšno škodo so povzročili najnovejši napadi?

ZDA so v torek izvedle še en val napadov na Iran. Po navedbah ameriške vojske sta bili med glavnimi tarčami pristaniški mesti Bušer in Bandar Abas, napadi naj bi bili usmerjeni v oslabitev iranskih zmogljivosti za napade na trgovske ladje in vojaške cilje v Perzijskem zalivu. Lokalne oblasti so sporočile, da so bili zadeti tudi cilji v okolici edine iranske civilne jedrske elektrarne v Bušerju. Po poročanju AFP je bilo od prejšnjega tedna oziroma ponovnega izbruha napetosti med državama ubitih najmanj 28 ljudi. Teheran je na ameriške napade odgovoril z raketnimi in brezpilotnimi napadi na cilje v Bahrajnu ter v drugih ameriških partnericah v regiji. Obenem sta bili v Hormuški ožini napadeni trgovski ladji, po navedbah Združenih arabskih emiratov je v enem od napadov umrl član posadke. Ob obali Omana je eksplozija poškodovala tudi norveški tanker.