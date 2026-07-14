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    Donald Trump opušča uvedbo pristojbin, a vztraja pri blokadi iranskih pristanišč

    Ameriški predsednik je s spornim načrtom v negotovost postavil tudi dosedanja stališča svoje administracije.
    Promet skozi Hormuško ožino je po podatkih analitikov upadel na najnižjo raven po junijskem premirju. FOTO: Amirhossein Khorgooei/ AFP
    Galerija
    Promet skozi Hormuško ožino je po podatkih analitikov upadel na najnižjo raven po junijskem premirju. FOTO: Amirhossein Khorgooei/ AFP
    Jure Kosec
    14. 7. 2026 | 18:36
    14. 7. 2026 | 18:41
    4:46
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    V odzivu na zaostritev napetosti z Iranom je ameriški predsednik Donald Trump napovedal ponovno blokado iranskih pristanišč in uvedbo pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino. S tem mednarodnopravno spornim ukrepom je postavil v negotovost tudi dosedanja stališča svoje administracije. Manj kot 24 ur zatem je Trump stopil korak nazaj.

    Kakšno škodo so povzročili najnovejši napadi?

    ZDA so v torek izvedle še en val napadov na Iran. Po navedbah ameriške vojske sta bili med glavnimi tarčami pristaniški mesti Bušer in Bandar Abas, napadi naj bi bili usmerjeni v oslabitev iranskih zmogljivosti za napade na trgovske ladje in vojaške cilje v Perzijskem zalivu. Lokalne oblasti so sporočile, da so bili zadeti tudi cilji v okolici edine iranske civilne jedrske elektrarne v Bušerju. Po poročanju AFP je bilo od prejšnjega tedna oziroma ponovnega izbruha napetosti med državama ubitih najmanj 28 ljudi. Teheran je na ameriške napade odgovoril z raketnimi in brezpilotnimi napadi na cilje v Bahrajnu ter v drugih ameriških partnericah v regiji. Obenem sta bili v Hormuški ožini napadeni trgovski ladji, po navedbah Združenih arabskih emiratov je v enem od napadov umrl član posadke. Ob obali Omana je eksplozija poškodovala tudi norveški tanker.

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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