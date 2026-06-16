Washington Post: Trump zavajal o stroških za plesno dvorano

Projekt plesne dvorane v Beli hiši, ki ga je zasnoval ameriški predsednik Donald Trump, bo stal do 600 milijonov dolarjev (516 milijonov evrov), pri čemer bo več kot polovico zneska prispeval davkoplačevalski denar, je poročal časnik The Washington Post.

Trump je prej ocenil, da bo naložba stala 400 milijonov dolarjev (344 mio €), in večkrat vztrajal, da bodo račun za novo zgradbo poravnali zasebni donatorji, vključno z njim samim. Časnik se sklicuje na izvod podrobne ocene stroškov, ki jo je za Trumpovo administracijo pripravilo podjetje Clark Construction, izvajalec, najet za gradnjo dvorane.

Projekt se je začel lani, ko je Trump brez večjih napovedi in brez posvetovanja s Kongresom porušil celotno zgodovinsko vzhodno krilo Bele hiše. Pozno marca je Trump novinarjem ponovno zatrdil, da bo projekt stal do 400 milijonov dolarjev, in ga označil kot »brez bremena za davkoplačevalce«.