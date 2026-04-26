Poskus atentata na Trumpa in sindrom Luigija Mangioneja

ZDA nikoli niso bile miroljubna država. Evropski priseljenci, ki so jo ustanovili, so bili po koncu prijateljstva s prvotnimi prebivalci oboroženi do vratu, orožje je marsikje dostopno tudi zdaj.

Toda ali jim lahko drugi berejo levite? Evropska zgodovina je bila še pred drugo svetovno vojno, ki je najbolj zaznamovala njen mirovni projekt, natlačena z vojnami, prva svetovna se je začela zaradi atentata na avstroogrskega prestolonaslednika. Bi bila Amerika, če bi se 31-letnemu Colu Allenu posrečil še en v dolgi vrsti ubojev ameriških predsednikov in napadov nanje, pred ponovno državljansko vojno?