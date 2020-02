Donald Trump proti ilegalnim priseljencem

Pripadnik ameriških sil za obmejni nadzor pomaga pri preprečevanju preprodaje mamil v New Yorku. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Višje ameriške carine za letalske proizvajalce iz EU



New York - Administracija predsednika Donalda Trumpa napoveduje ostrejše ukrepanje tudi v tujini. Evropskemu proizvajalcu letal Airbus že za osemnajsti marec napovedujejo petnajstodstotne carine zaradi nedovoljenih državnih subvencij. To jim dovoljuje razsodba Svetovne trgovinske organizacije po petnajstletnem sodnem sporu, ZDA pa so oktobra poleg letalskim proizvajalcem iz Francije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva že nabile tudi kazenske carine na vrsto drugih izdelkov iz Evropske unije kot vina, sir in olive. Te naj bi ostale nespremenjene, še letos pa pričakujejo razsodbo WTO zaradi evropskih pritožb na račun ameriških subvencij letalskemu proizvajalcu Boeing.

New York – Dober mesec dni po uboju 92-letne Newyorčanke, za katerega je osumljen ilegalni priseljenec, ameriški predsednikposkuša obračunavati s politiko zatočišča zanje v desetih ameriških velemestih, med njimi tudi v New Yorku.Posebne enote obmejne policije bodo lahko v prihodnjih mesecih pomagale pri aretacijah, potem ko je republikanski predsednik s poostrenim nadzorom na mejah že pomembno omejil ilegalne prehode meja ter tudi v prihodnjem proračunu načrtuje visoka sredstva za gradnjo zidu na južni meji.Pokojnase je v ZDA legalno priselila iz Dominikanske republike in je po besedah svoje vnukinje v newyorškem Queensu živela značilno ameriško življenje, dokler je ni v začetku januarja na ulici v bližini doma posilil in ubil 21-letni nezakoniti priseljenec iz Gvajane.so newyorške oblasti v skladu s politiko zatočišča, ki jo izvajajo za nezakonite priseljence, nekaj tednov pred tem izpustile na svobodo kljub aretaciji zaradi nošenja orožja.Ta bi kje drugje zadoščala za izgon iz države.Demokratski župan New Yorkaprepoveduje sodelovanje lokalne policije z zveznimi službami, pristojnimi za imigracije, v petek zvečer pa je Trumpova Bela hiša napovedala pošiljanje posebnih enot obmejne policije v njegovo mesto ter tudi v Los Angeles, Chicago, San Francisco, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, Detroit in Newark.Ministrstvo za domovinsko varnost nekaterim od njih grozi tudi z odvzemom možnosti prednostnega vstopa v Kanado in Mehiko, ki lahko prizadene sto tisoče meščanov, New York pa je na tarči zveznih oblasti tudi zaradi nove zakonodaje, ki nezakonitim priseljencem omogoča pridobitev vozniških dovoljenj ob hkratni prepovedi posredovanja njihovih podatkov zveznim oblastem.Odločitev Trumpove administracije za obračun s takšno prakso je že vzbudila ogorčenje med njenimi nasprotniki. Demokratska kongresnica iz Bostonane verjame, da bo ukrep povečal varnost, zato pa po njenem mnenju sproža kampanjo strahu proti zagotavljanju dostojanstva in človekoljubja v ameriških mestih.Res pa bodo pristojnosti posebnih enot še naprej omejene in med drugim ne bodo smeli brez dovoljenja vstopati v zasebne domove. Zaradi tega so se že lani poleti ponesrečile načrtovane množične racije ilegalnih priseljencev, ki jih je napovedoval Trump.