Donald Trump gre v boj s TikTokom

Trump pozdravlja privržence po priletu na floridsko letališče v Tampi. Foto Pool Pool Via Reuters

New York – ZDA bodo morda že danes prepovedale družbeno omrežje TikTok, je novinarjem, ki so ga spremljali na petkovem letu v Florido, povedal. Zaradi suma, da Kitajska med mladimi priljubljeno družbeno omrežje uporablja za zbiranje podatkov o Američanih , ameriški predsednik napoveduje uporabo izvršilnega zakona.Trump ni naklonjen niti zamisli, da bi ameriške operacije TikToka od pekinškega podjetja ByteDance kupil Microsoft, pa čeprav so že poročali o začetku pogovorov. Kitajsko platformo za prikaze video posnetkov uporablja okrog osemdeset milijonov Američanov, govorice o prepovedi pa so se začele širiti po junijskem Trumpovem predvolilnem zborovanju v oklahomski Tulsi pred na pol prazno dvorano.​Poleg platforme K-pop naj bi predsednikovi nasprotniki tudi pred TikToka velikopotezno naročali vstopnice ter tako preprečili udeležbo privržencem. Pred zborovanjem so v Trumpovem štabu govorili o milijonu zainteresiranih in Trump je upal, da bo zborovanje veličastna vrnitev k predvolilni kampanji po mesecih zadrževanja zaradi pandemije novega koronavirusa. Nanj je povabil številne kongresnike in druge ugledne goste, v kongresnem središču z 19 tisoč sedeži pa se je zbralo le 6200 ljudi.V predsednikovem predvolilnem štabu so zavračali takšna namigovanja, Trumpova administracija pa si tudi sicer prizadeva tudi za prepovedi kitajskih tehnoloških velikanov. Vrsta visokih uradnikov republikanske administracije z zunanjim ministrom Mikom Pompeom na čelu je nedavno opozarjala pred nevarnim vplivom komunistične diktature v ZDA in v Houstonu so nedavno zaprli kitajski konzulat, ki ga je ameriški državni sekretar označil za »vohunski brlog«.Kitajska je v odgovor ukazala zapreti ameriški konzulat v Chengdoju. Zaradi ameriških pritiskov na prepoved sodelovanja Huaweija v britanskih omrežjih mobilne tehnologije je veleposlanikLondon nedavno posvaril, naj njegove države ne obravnava kot sovražno, saj lahko s tem veliko izgubi.V republikanski Beli hiši nasprotno verjamejo, da lahko z nadaljevanjem tehnološkega sodelovanja veliko izgubijo demokratične države. Pogajanja z Microsoftom pa naj bi zapletla tudi zahteva kitajskega lastnika po manjšinskem deležu, potem ko naj bi po informacijah ameriških medijev pri ByteDance vrednost TikToka ocenili na več kot petdeset milijard dolarjev.»Nismo država za združitve in prevzeme,« je komentiral Trump, družbeno omrežje z okrog 800 milijoni uporabnikov po vsem svetu pa že pregledujejo ameriški nadzorniki tujih investicij. ByteDance zanika sodelovanje s kitajsko vlado, a je članom svoje predvolilne kampanje TikTok že odsvetoval demokratski predsedniški kandidat