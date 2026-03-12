Donald Trump razglaša zmago, Hamenei grozi z maščevanjem

Ameriški predsednik Donald Trump je na zborovanju v Kentuckyju znova razglašal zmago v Iranu, a hkrati govoril, da je treba »končati posel«. Spopad s šiitskimi ajatolami, v katerem brezpilotni letalniki izzivajo najsodobnejše orožje, spreminja naravo vojn in morda tudi svetovnih zavezništev.

V sredo se je končno javil novi iranski verski voditelj Moždtaba Hamenei, o katerem so prej ugibali, da je z odrezano nogo v komi. Ranjen prvi dan vojne, ko so napadalci ubili njegovega očeta, dolgoletnega verskega voditelja Alija Hameneija, mamo, ženo in sina, je z maščevanjem »za kri naših mučencev« zagrozil le posredno, še vedno se ni pokazal pred kamero. Ameriške obveščevalne službe pa so že prej nakazale, da režimu v Teheranu tudi dva tedna po močnem bombardiranju ameriške in izraelske vojske še ne grozi razpad.