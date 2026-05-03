Podpora Trumpu padla rekordno nizko v obeh mandatih

Še nikoli tako slabo vse od začetka njegovega prvega mandata. Ker je vojna v Iranu potisnila svetovno gospodarstvo v naftno krizo in so cene goriva dosegle štiriletni vrh, so ocene predsednika Donalda Trumpa padle rekordno nizko. Tak je komentar rezultata raziskave Washington Posta, ABC in Ipsosa, ki kaže, da 66 odstotkov Američanov ne odobrava Trumpovega ravnanja glede Irana. Raziskava odraža stanje šest mesecev pred vmesnimi volitvami.

Skupna stopnja odobravanja le 37 odstotkov

Po raziskavi njegovo politiko do Irana podpira le 33 odstotkov, nizki odstotki podopore prevladujejo tudi na drugih podpročjih. Na področju gospodarstva ga podpira 34 odstotkov vprašanih, glede inflacije ima podporo 27 odstotkov anketiranih, glede obvladovanja življenjskih stroškov 23 odstotkov.

Skupna stopnja odobravanja predsednika znaša le 37 odstotkov (februarja 39 odstotkov), stopnja neodobravanja pa kar 62 odstotkov, kar je nova rekordna raven doslej v njegovih dveh mandatih.

Glede vmesnih volitev je The Economist po novi statistični napovedi pisal, da imajo za kongresne volitve leta 2026 demokrati kar 95-odstotno verjetnost, da osvojijo vsaj tri sedeže, potrebne za prevzem 435-članskega spodnjega doma. Še bolj presenetljivo pa je, da kljub na videz skoraj neprebojnemu razmerju sil v senatu stranki pripisuje 46 odstotkov možnosti, da osvoji tudi zgornji dom.