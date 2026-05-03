  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Podpora Trumpu padla rekordno nizko v obeh mandatih

    Raziskava Washington Posta, ABC in Ipsosa kaže, da 62 odstotkov Američanov ne odobrava njegove politike.
    Po raziskavi politiko Donalda Trumpa do Irana podpira le 33 odstotkov Američanov, nizki odstotki podopore prevladujejo tudi na drugih podpročjih. Na področju gospodarstva ga podpira 34 odstotkov vprašanih, glede inflacije ima podporo 27 odstotkov anketiranih, glede obvladovanja življenjskih stroškov 23 odstotkov. FOTO: Jim Watson/AFP
    Galerija
    Po raziskavi politiko Donalda Trumpa do Irana podpira le 33 odstotkov Američanov, nizki odstotki podopore prevladujejo tudi na drugih podpročjih. Na področju gospodarstva ga podpira 34 odstotkov vprašanih, glede inflacije ima podporo 27 odstotkov anketiranih, glede obvladovanja življenjskih stroškov 23 odstotkov. FOTO: Jim Watson/AFP
    R. I.
    3. 5. 2026 | 19:13
    3. 5. 2026 | 19:20
    A+A-

    Še nikoli tako slabo vse od začetka njegovega prvega mandata. Ker je vojna v Iranu potisnila svetovno gospodarstvo v naftno krizo in so cene goriva dosegle štiriletni vrh, so ocene predsednika Donalda Trumpa padle rekordno nizko. Tak je komentar rezultata raziskave Washington Posta, ABC in Ipsosa, ki kaže, da 66 odstotkov Američanov ne odobrava Trumpovega ravnanja glede Irana. Raziskava odraža stanje šest mesecev pred vmesnimi volitvami.

    image_alt
    Vmesne volitve nakazujejo težave za Donalda Trumpa

    Skupna stopnja odobravanja le 37 odstotkov

    Po raziskavi njegovo politiko do Irana podpira le 33 odstotkov, nizki odstotki podopore prevladujejo tudi na drugih podpročjih. Na področju gospodarstva ga podpira 34 odstotkov vprašanih, glede inflacije ima podporo 27 odstotkov anketiranih, glede obvladovanja življenjskih stroškov 23 odstotkov.

    Skupna stopnja odobravanja predsednika znaša le 37 odstotkov (februarja 39 odstotkov), stopnja neodobravanja pa kar 62 odstotkov, kar je nova rekordna raven doslej v njegovih dveh mandatih.

    Glede vmesnih volitev je The Economist po novi statistični napovedi pisal, da imajo za kongresne volitve leta 2026 demokrati kar 95-odstotno verjetnost, da osvojijo vsaj tri sedeže, potrebne za prevzem 435-članskega spodnjega doma. Še bolj presenetljivo pa je, da kljub na videz skoraj neprebojnemu razmerju sil v senatu stranki pripisuje 46 odstotkov možnosti, da osvoji tudi zgornji dom.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Charmey

    Tadej Pogačar je težji kot ponavadi: V fitnesu me je malo zaneslo

    Slovenski zvezdnik je vnovič pokoril konkurenco, a priznava, da še ni optimalno pripravljen. Najboljši odpor mu je na kraljevski etapi nudil Florian Lipowitz.
    Matic Rupnik 2. 5. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar je zmagal na štirih etapah od petih

    Pogačar je tik pred ciljem pospešil ter se otresel Lipowitza in Rogliča.
    Miroslav Cvjetičanin 3. 5. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Čudežni narod na robu: kako je izguba slovenščine začetek kulturnega samomora

    Vsak od nas bo odgovarjal zase. Teža odgovora se kopiči, strah nas bo umreti!
    2. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpZDAraziskavajavno mnenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Tenis

    Južni Tirolec nadaljuje svoj sanjski niz

    Jannik Sinner, številka 1 svetovne teniške lestvice, je v madridskem finalu gladko ugnal Alexandra Zvereva.
    3. 5. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. slovenska nogometna liga

    Iličićeva mojstrovina za tri točke

    Nogometaši Kopra so se z zmago v Murski Soboti utrdili na 2. mestu, Prekmurci pa glede obstanka ohranjajo nemiren spanec.
    3. 5. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Parada na Rdečem trgu: strah pred ukrajinskimi droni ob Dnevu zmage

    Okrnjeno praznovanje zmage nad nacizmom. Letos 9. maja brez kolon vojaških vozil na moskovskem Rdečem trgu.
    Boris Čibej 3. 5. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je kitarist Saša Bole

    Bil je kitarist pri Martinu Krpanu in Bombah, angažiral se je tudi kot promotor novih glasbenih talentov.
    3. 5. 2026 | 17:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Romandiji

    Pogačar pokoril Romandijo, na vrsti misija Tour 2026

    Slovenski kolesarski šampion je gospodaril v Švici, osvojil je rumeno majico in dobil štiri od šestih preizkušenj.
    Miha Hočevar 3. 5. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Parada na Rdečem trgu: strah pred ukrajinskimi droni ob Dnevu zmage

    Okrnjeno praznovanje zmage nad nacizmom. Letos 9. maja brez kolon vojaških vozil na moskovskem Rdečem trgu.
    Boris Čibej 3. 5. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je kitarist Saša Bole

    Bil je kitarist pri Martinu Krpanu in Bombah, angažiral se je tudi kot promotor novih glasbenih talentov.
    3. 5. 2026 | 17:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Romandiji

    Pogačar pokoril Romandijo, na vrsti misija Tour 2026

    Slovenski kolesarski šampion je gospodaril v Švici, osvojil je rumeno majico in dobil štiri od šestih preizkušenj.
    Miha Hočevar 3. 5. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo