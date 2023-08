Donald Trump, zapornik P01135809

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji republikanski predsednik ZDA Donald Trump se je predal zaporu georgijskega okraja Fulton ter vplačal polog za varščino v višini 200 tisoč dolarjev. Pred obtožbami zarote za spreobrnitev volitev leta 2020 se bo lahko branil s prostosti, republikanski kongresniki pa že preiskujejo morebitne politične motivacije tožilke Fani Willis.

Georgijska obtožnica 45. predsedniku ZDA pripisuje zaroto za spreobrnitev volitev 2020 v državi breskev, na zvezni ravni ga podobno obtožuje posebni tožilec Jack Smith. Če so v New Yorku, Miamiju in prestolnici Washington še oklevali pred odvzemom prstnih odtisov in fotografiranjem ob aretaciji kot pri vseh osumljenih kriminalcih, pa v Atlanti niso bili tako razumevajoči. Trump, katerega barvo las so označili za svetlo ali jagodno, težo pa na 97,5 kilograma, je pri tem sledil soobtoženim kot nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani, ki je v devetdesetih letih minulega stoletja s podobno zakonodajo preganjal mafijo.