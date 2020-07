Donald Trump »še prepogosto« obžaluje svoje tvite

New York – Mnogi Američani niso verjeli, da bodo od svojega predsednika kdaj doživeli obžalovanje zaradi pogosto nesramnih sporočil na družbenih omrežij, azdaj pravi: »Še prepogosto!«Ni več kot v starih časih, ko so ljudje napisali pismo in več dni počakali, preden so ga odposlali, je razmišljal v intervjuju za Barstool Sports, »a tega ne delamo s Twitterjem, kajne?« Zaradi lažnih medijev se bo še naprej naslanjal na omrežje, na katerem mu sledi več kot 84 milijonov ljudi, pa tudi zato, ker ima včasih Twitter rad - a se zamisli, ko se začnejo telefonski klici. »Pošljemo naprej in se odlično počutimo, potem pa se začnejo vprašanja: si res to rekel?«V težave ga, pravi, še posebej spravljajo posredovanja drugih tvitov, to pa ga ni motilo, da ne bi tudi danes udrihal po svoji nasprotnikih. Demokrate je obtožil, da poskušajo spokopati njegovo prepoved vstopov v državo, ki je po njegovem prepričanju zadržala zunaj številne slabe in nevarne ljudi. »Dems so skrajna levica, Venezuela na steroidih!«Med njegovimi bolj kritiziranimi tviti je bilo posredovanje video posnetka upokojenca, ki je klical po beli oblasti. Predsednik se je kasneje zagovarjal, da je vzklik preslišal, generacije ameriških študentov političnih ved pa se bodo zagotovo ukvarjale tudi z neštetimi drugimi njegovimi tviti. Nekatere so pri Twitterju že označevali za manipulacije ali jih celo odstranili.Bo Trump obžaloval tudi intervju, v katerem obžaluje nekatere svoje tvite? Kaže, da je bila tudi ta odločitev nenadna in spletni novinar Dave Portnoy na svojem blogu govori o najbolj nadrealističnem dnevu svojega življenja. »Od raznašanja časopisov iz svojega kombija do intervjuja v Beli hiši z voditeljem svobodnega sveta – kakšno dolgo, nenavadno potovanje!«