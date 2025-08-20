Trump nad Smithsonian: Opisujejo samo, kako slabo je bilo suženjstvo

V Beli hiši so pretekli teden napovedali uradno preiskavo mreže muzejev ter izobraževalnih in raziskovalnih centrov Smithsonian Institution, saj naj bi ameriško zgodovino predstavljali v pretirano negativni luči.

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na družbenem omrežju truth social zapisal: »Pri Smithsonianu so nam ušli izpod nadzora. Edino, kar opisujejo, je, kako grozna je naša država, kako slabo je bilo suženjstvo in kako zatirani so bili nekateri – nič ni zapisanega o uspehih, nič o našem sijaju, nič o prihodnosti.«

Čeprav nekatere institucije, ki spadajo pod Smithsonian, denimo, narodni muzej zgodovine in kulture Afroameričanov (NMAAHC) v razstavah prikazuje transatlantsko trgovino s sužnji in sistemsko preprodajanje sužnjev v ZDA, ki je potekala na enak način, kot se je trgovalo z živino, Smithsonianovi muzeji prav tako izpostavljajo ameriške izume in dosežke. Pri NMAAHC-ju so celotno nadstropje posvetili znanstvenim, umetniškim, športnim in podjetniškim uspehom temnopoltih Američanov.

Po preiskavi bodo muzeji začeli s popravki vsebine

Trump je v preteklih mesecih zamrznil finančna sredstva številnim univerzam, podobni ukrepi zdaj grozijo tudi javnim muzejem in ustanovam, kot je Smithsonian. »Odvetnikom sem naročil, naj pregledajo muzeje in začnejo enak proces, kot pri kolegih in univerzah, kjer smo že dosegli izjemen napredek,« je Trump še zapisal v objavi in zaključil: »Imamo 'NAJBOLJ VROČO' državo na svetu in želimo si, da bodo ljudje o njej tako govorili, tudi v naših muzejih.«

V štirimesečni preiskavi bodo pristojni pregledali osem od 21 Smithsonianovih muzejev. Po končani preiskavi bodo ustanove začele s popravki vsebine, kjer je to potrebno, in tako zamenjale domnevno ideološki jezik za enotne in zgodovinsko točne opise, je za Art Newspaper dejala Smithsonianova tajnica Lonnie G. Bunch.

Kritiki predsednikove odločitve trdijo, da gre za poskus cenzure ameriške zgodovine. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Na odločitev ameriškega predsednika se je odzvalo več strokovnjakov in institucij. Ameriško društvo direktorjev umetniških muzejev (AAMD) je javno podprlo Smithsonianove znanstvenike, zgodovinarje in kustose ter njihovo integriteto. Bolj kritični so bili pri ameriški zvezi muzejev (AAM), kjer so opozorili, da odločanje vlade o tem, kaj bo objavljeno in kaj ne, ogroža informiranost javnosti ter njen dostop do dokazov in raznolikih perspektiv. V izjavi prav tako poudarjajo, da cenzura ne grozi le osmim muzejem, ki jih preiskuje vlada, temveč muzejem v obče, poroča Art Newspaper.

Pri organizaciji Pen America, kjer se borijo za svobodo govora, so Trumpovo poseganje v razstave Smithsonianovih muzejev, strogo obsodili. Hadar Harris, generalna direktorica Pen Americine podružnice v Washingtonu, je v izjavi za javnost zapisala, da v Beli hiši poskušajo na novo napisati zgodovino. »Kako predstavljamo zgodovino ne sme biti odvisno od kapric voditelja ali njegove administracije,« je poudarila Harrisova.

Ustanove, ki »spodkopavajo ameriške vrednote«

Odločitev Bele hiše za uradno preiskavo Smithsonianovih programov in ustanov, skupaj s Trumpovo objavo na omrežju truth social, sledi zakonu, ki ga je predsednik podpisal marca letos. V dokumentu je podpredsedniku JD Vancu naročil, naj iz Smithsoniana odstrani vse, kar je domnevno osredotočeno na rasno ideologijo, in odvzame finančna sredstva tistim razstavam, ki spodkopavajo ameriške vrednote.

Trump je od začetka svojega drugega predsedniškega mandata januarja 2025 finančna sredstva zamrznil več kulturnim in izobraževalnim ustanovam, med drugim tudi Harvardu ter univerzama Columbia in Brown. Slednji sta bili po porazu v boju s Trumpovo administracijo primorani sprejeti nekatere vladne zahteve, med njimi tudi kako poučujejo določene teme.