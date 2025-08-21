Pritožbeno sodišče v New Yorku razveljavilo polmilijardno kazen Trumpu

Pritožbeno sodišče je razveljavilo civilno kazen ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, poroča BBC. Gre za kazen v višini dobrih 500 milijonov dolarjev (430 milijonov evrov), ki bi jo moral Trump že lani plačati zaradi goljufije v New Yorku.

Sodnik vrhovnega sodišča Arthur Engoron je lani Trumpu naložil plačilo vrtoglave kazni, ker je močno napihnili vrednost nepremičnin v lasti podjetja Trump Organization, da bi si zagotovil ugodnejša posojila.

Petčlanski senat pritožbenega oddelka vrhovnega sodišča v New Yorku je sedaj sicer odločil, da je Trump odgovoren za goljufijo, a je kazen v višini pol milijarde dolarjev označil za pretirano in s tem v nasprotju z ustavno zaščito pred pretirano kaznijo.

Višina kazni je sicer prvotno znašala 355 milijonov dolarjev, a je z obrestmi narasla na nekaj več kot 500 milijonov.

V tokratni odločitvi so sodniki po poročanju CNN zapisali, da je odredba o vračilu nezakonito pridobljenih sredstev, ki je obtožencem naložila plačilo skoraj pol milijarde dolarjev, pretirana in krši osmi amandma ustave Združenih držav Amerike.