    Svet

    Pritožbeno sodišče v New Yorku razveljavilo polmilijardno kazen Trumpu

    Donaldu Trumpu so prisodili vrtoglavo kazen, ker je zaradi posojil močno napihnili vrednost nepremičnin v lasti podjetja Trump Organization.
    Petčlanski senat pritožbenega oddelka vrhovnega sodišča v New Yorku je sicer odločil, da je Trump odgovoren za goljufijo, a je kazen v višini pol milijarde dolarjev označil za pretirano in s tem v nasprotju z ustavno zaščito pred pretirano kaznijo. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
    Galerija
    Petčlanski senat pritožbenega oddelka vrhovnega sodišča v New Yorku je sicer odločil, da je Trump odgovoren za goljufijo, a je kazen v višini pol milijarde dolarjev označil za pretirano in s tem v nasprotju z ustavno zaščito pred pretirano kaznijo. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
    R. I.
    21. 8. 2025 | 17:46
    21. 8. 2025 | 18:07
    1:35
    A+A-

    Pritožbeno sodišče je razveljavilo civilno kazen ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, poroča BBC. Gre za kazen v višini dobrih 500 milijonov dolarjev (430 milijonov evrov), ki bi jo moral Trump že lani plačati zaradi goljufije v New Yorku.

    image_alt
    Še ena drakonska kazen za Donalda Trumpa v New Yorku

    Sodnik vrhovnega sodišča Arthur Engoron je lani Trumpu naložil plačilo vrtoglave kazni, ker je močno napihnili vrednost nepremičnin v lasti podjetja Trump Organization, da bi si zagotovil ugodnejša posojila.

    Petčlanski senat pritožbenega oddelka vrhovnega sodišča v New Yorku je sedaj sicer odločil, da je Trump odgovoren za goljufijo, a je kazen v višini pol milijarde dolarjev označil za pretirano in s tem v nasprotju z ustavno zaščito pred pretirano kaznijo.

    Višina kazni je sicer prvotno znašala 355 milijonov dolarjev, a je z obrestmi narasla na nekaj več kot 500 milijonov.

    V tokratni odločitvi so sodniki po poročanju CNN zapisali, da je odredba o vračilu nezakonito pridobljenih sredstev, ki je obtožencem naložila plačilo skoraj pol milijarde dolarjev, pretirana in krši osmi amandma ustave Združenih držav Amerike.

