Donald Trump spoznan za krivega spolne zlorabe in obrekovanja

Porota zveznega sodišča v New Yorku je Donalda Trumpa prepoznala krivega posilstva E.Jean Carroll v 90. letih minulega stoletja in prejšnjemu republikanskemu predsedniku ZDA ukazala plačilo več kot pet milijonov dolarjev. Šest porotnikov in tri porotnice so obtožbe nekdanje kolumnistke revije Elle o posilstvu v oblačilnici manhattanske veleblagovnice Bergdorf Goodman prepoznali za prepričljive.

E. Jean Carroll je dobila sodno zadoščenje. Foto Brendan Mcdermid/Reuters

79-letna Carrollova je prejela sodno zadoščenje tudi zaradi Trumpovega obtoževanja na družbenih medijih, da je lažnivka, porota pa o posilstvu ni sklepala na temelju konkretnih dokazov, pa čeprav je govorila o ohranjeni obleki, ki jo je tedaj nosila. Kandidat za republikansko predsedniško imenovanje še ni napovedal svojih prihodnjih korakov, na svojem omrežju pa se je že pritoževal zaradi domnevnega protiustavnega utišanja.

Trumpa je spolnega nadlegovanja nasilja obtoževalo več kot dvajset žensk, a (še) niso uspele, E.Jean Carroll pa je pomagalo pričanje prijateljic ter dokazi dvomljivega Trumpovega odnosa do žensk. Porota je lahko poslušala posnetek njegovega pogovora s televizijcem Billyjem Bushem iz leta 2005, da lahko zaradi svoje slave z ženskami dela, kar hoče: »Zagrabi jih za mucko!«

Skica s procesa. Foto Jane Rosenberg/Reuters

V civilnem procesu je več drugih žensk pričalo o Trumpovih spolnih nadlegovanjih, Carrollova pa ga je obtožila še veliko hujšega dejanja. Potem ko jo je sredi 90. let po naključnem srečanju v eni najbolj elitnih manhattanskih veleblagovnic prosil za pomoč pri izbiranju spodnjega perila za prijateljico, jo je potisnil v oblačilnico in porinil ob steno, začutila je bolečino. Ena od prijateljic, ki jo je poklicala, ji je svetovala, naj gre na policijo, druga pa jo je posvarila, naj raje molči, saj jo bo Trump drugače uničil.

In res je o svojih obtožbah pisala šele leta 2019, zaradi Trumpovih obtoževanj, da je lažnivka, pa je izgubila tudi zaposlitev. Pri reviji Elle so presodili, da ji bralci zaupnih nasvetov, ki jih je pisala, ne morejo več zaupati. Ko jo je Trumpov odvetnik vprašal, zakaj v oblačilnici s tenkimi stenami ni poklicala na pomoč, je odgovorila, da je, rojena leta 1943, del tihe generacije žensk. »Posilil me je, pa če sem kričala ali ne!«

Manhattanski tožilec Alvin Bragg preiskuje obtožbe porno zvezde Stormy Daniels. Foto Andrew Kelly/Reuters

Ena od prič, novinarka Natasha Stoynoff, je pričala, da jo je Trump poskusil poljubiti na prvo obletnico poroke z Melanio, medtem ko se je tedaj visoko noseča nekdanja prva dama slovenskega rodu preoblačila v bližini. Iz tistega časa so tudi obtožbe pornografske zvezde Stormy Daniels o spolnem odnosu med turnirjem golfa v počitniškem središču Lake Tahoe, ki ga preiskuje manhattanski tožilec Alvin Bragg. Kongresni republikanci so zaradi zadnjih organizirali zaslišanja o nenadzorovanem kriminalu v največjem ameriškem velemestu in tudi med procesom E.Jean Carroll so govorili o finančni podpori velikih demokratskih donatorjev. Tudi nekateri ameriški konservativni komentatorji, ki številne politične procese proti Trumpu vidijo za lase privlečene, pa so ga svarili pred obtožbami zaradi spolnega nadlegovanja.

Donald in Melania Trump. Foto Marco Bello/Reuters

Svojega moža pa je še pred razglasitvijo obsodbe v civilnem procesu politično podprla nekdanja prva dama Melania. »Ima mojo podporo, veseliva se vračanja upanja na prihodnost in vodenja Amerike z ljubeznijo in močjo,« je nekdanja Sevničanka povedala kabelski televiziji Fox News. »Moj mož je v svoji prvi administraciji dosegel velikanski uspeh in nas lahko spet vodi k veličini in blaginji.«