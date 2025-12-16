Trump zaradi zmontiranega govora proti BBC vložil petmilijardno tožbo

Ameriški predsednik Donald Trump je proti britanski javni radioteleviziji BBC vložil tožbo v vrednosti 5 milijard dolarjev (približno 4,2 milijarde evrov), kjer britansko medijsko hišo obtožuje obrekovanja in kršitve zakonodaje o nepoštenih poslovnih praksah, poroča BBC. Tožba je bila vložena na zveznem sodišču v Floridi.

Povod za tožbo je dokumentarni film Panorama, v katerem je BBC uporabil montažo Trumpovega govora z dne 6. januarja 2021, tik pred izbruhom nasilnih nemirov na Kapitolu v Washingtonu.

Trump trdi, da je BBC z namernim in zavajajočim urejanjem govora ustvaril vtis, da je neposredno pozival k nasilju.

V izvornem govoru je Trump zbranim dejal: »Skupaj bomo šli proti Kapitolu in navijali za naše pogumne senatorje ter kongresnike in kongresnice.« Več kot 50 minut pozneje pa je dodal: »Borili se bomo. Borili se bomo z vso močjo.«

FOTO: Anna Rose Layden/Reuters

V dokumentarcu Panorama sta bila ta dva odlomka združena v en sam posnetek, v katerem je Trump prikazan, kot da je zaporedno dejal: »Šli bomo proti Kapitolu … in tam bom z vami. In borili se bomo. Borili se bomo z vso močjo.«

BBC je kasneje priznal, da je takšna montaža ustvarila napačen vtis, da je Trump neposredno pozival k nasilnim dejanjem, vendar pri medijski hiši trditve, da bi pri tem šlo za obrekovanje, zavračajo.

Trumpova pravna ekipa trdi, da montaža ni mogla nastati po naključju, dodaja Politico. Po njihovem mnenju je bilo nemogoče združiti dva izseka, ki sta bila izrečena z več kot 54-minutnim časovnim razmikom, brez zavestnega in namernega ravnanja. V tožbi navajajo, da je šlo za »namerno, zlonamerno in zavajajoče« urejanje vsebine.

BBC se je Trumpu prejšnji mesec opravičil, vendar je zavrnil njegove zahteve po denarni odškodnini. Prav tako je vztrajal, da dokumentarec Trumpu ni povzročil škode, saj je bil kljub njegovemu predvajanju navkljub ponovno izvoljen.

FOTO: Toby Melville/Reuters

Dodali so tudi, da dokumentarec ni bil predvajan v ZDA in da je bil na voljo le britanskim gledalcem prek platforme BBC iPlayer.

Trumpova tožba temu oporeka. Navaja, da so imeli BBC in povezane medijske hiše licenčne dogovore za distribucijo vsebin tudi zunaj Združenega kraljestva ter da so si gledalci na Floridi dokumentarec lahko ogledali s pomočjo navideznih zasebnih omrežij (VPN) ali prek pretočne storitve BritBox. Tožba omenja tudi povečano uporabo VPN-jev na Floridi po predvajanju dokumentarca.

Trump zahteva najmanj 5 milijard dolarjev odškodnine zaradi obrekovanja ter dodatnih 5 milijard dolarjev ali več zaradi domnevne kršitve floridskega zakona o zavajajočih in nepoštenih poslovnih praksah, čeprav uradni sodni obrazci trenutno navajajo skupni zahtevek v višini 5 milijard dolarjev.

Trumpov boj z mediji

Primer je del širšega Trumpovega pravnega boja z mediji. Nedavno je sodišče zavrglo njegovo tožbo proti CNN, medtem ko je z medijskima hišama ABC in CBS že dosegel večmilijonske poravnave. Njegovi postopki proti časopisoma The New York Times in The Wall Street Journal še vedno potekajo, še poroča Politico.

FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Poleg tega se Trump sooča tudi z ločeno tožbo v Washingtonu, kjer zakonodajalci in policisti, poškodovani med nemiri 6. januarja, trdijo, da je njegov govor spodbudil nasilje in ogrozil miren prenos predsedniške oblasti.

Sodnik v tem primeru je že ugotovil, da so bile Trumpove izjave močno vnetljive in da poziv k mirnemu ravnanju morda ni zadostoval za umiritev množice.

Pravni strokovnjaki pričakujejo, da bo BBC poskušal izpodbijati pristojnost ameriškega sodišča, saj trdi, da dokumentarec ni bil namenjen ameriškemu občinstvu.

Trumpovi odvetniki pa poudarjajo, da ima BBC pisarno v Coral Gablesu na Floridi in da so bili nekateri posnetki dokumentarca posneti prav v tej zvezni državi, vključno z okolico Trumpovega posestva Mar-a-Lago.

BBC se na zadnje navedbe iz tožbe za zdaj še ni uradno odzval.