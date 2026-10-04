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    Svet

    Trump imenoval novega šefa za t. i. superinteligenco

    Ameriška administracija je pred dnevi uradno začela uporabljati izraz »superinteligenca« namesto umetne inteligence.
    Jay Clayton je vodja nove skupine Bele hiše. FOTO: Ken Cedeno/AFP
    Galerija
    Jay Clayton je vodja nove skupine Bele hiše. FOTO: Ken Cedeno/AFP
    P. Z.
    4. 10. 2026 | 16:17
    4. 10. 2026 | 16:19
    4:43
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    Ameriški predsednik Donald Trump je direktorja nacionalne obveščevalne službe Jaya Claytona imenoval za novega šefa na področju umetne inteligence. Clayton bo vodil novoustanovljeno delovno skupino, katere naloga bo usklajevanje prizadevanj zvezne vlade za ohranitev ameriškega tehnološkega vodstva.

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    Trump je ustanovitev tako imenovane Enote za superinteligenco (Super Intelligence Force – SIF) napovedal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Skupina naj bi povezovala predstavnike zvezne vlade, tehnološke industrije, potrošnikov, verskih skupnosti in drugih deležnikov. Po predsednikovih besedah bo njena naloga zagotoviti, da bodo ZDA »še naprej vodile svet na področju superinteligence«, ob tem pa varovati interese in izboljševati življenje Američanov.

    Donald Trump vse resneje jemlje nevarnosti umetne inteligence. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Donald Trump vse resneje jemlje nevarnosti umetne inteligence. FOTO: Nathan Howard/Reuters

    Ameriška administracija je pred dnevi tudi uradno začela uporabljati izraz »superinteligenca« namesto umetne inteligence. Trump je z izvršnim ukrepom določil, naj zvezna izvršna oblast, kjer je to mogoče, uporablja izraza Super Intelligence oziroma SI namesto dosedanjih Artificial Intelligence in AI.

    Poročilo v 120 dneh

    Imenovanje je pred Trumpovo objavo razkril Wall Street Journal. Clayton, ki je vodenje ameriške obveščevalne skupnosti prevzel avgusta, je za časnik dejal, da ga je predsednik izbral za usklajevanje vladnih prizadevanj na področju nove tehnologije. »Tveganje, če nismo prvi, je veliko,« je dejal.

    Nova delovna skupina bo imela 120 dni časa za pripravo poročila o tveganjih in priložnostih, povezanih z umetno inteligenco, ter za priporočila o tem, kakšno vlogo naj ima pri njenem razvoju in nadzoru zvezna vlada. Pregledala naj bi tudi obstoječe sisteme za poročanje o varnostnih kršitvah, kibernetskih vdorih in drugih incidentih ter predlagala načine, kako bi lahko zvezne institucije v okviru že obstoječih pristojnosti izboljšale odzivanje nanje.

    Jay Clayton FOTO: Ken Cedeno/AFP
    Jay Clayton FOTO: Ken Cedeno/AFP

    Razprava o varnosti umetne inteligence se je v ZDA v zadnjih tednih okrepila. Del raziskovalcev in predstavnikov tehnološke industrije opozarja, da bi lahko vedno zmogljivejši sistemi ob neustreznih varovalkah povzročili resne družbene in varnostne posledice. Tudi nekateri demokratski in republikanski člani kongresa pozivajo k dejavnejši vlogi države.

    Med varnostjo in tekmovanjem s Kitajsko

    Trumpova administracija je doslej zagovarjala predvsem zadržan pristop k regulaciji, saj opozarja, da bi lahko stroga pravila upočasnila razvoj ameriških podjetij in ZDA postavila v slabši položaj v tehnološkem tekmovanju s Kitajsko. Trump je ta teden tudi zavrnil možnost, da bi skupaj s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom oblikovala skupen pristop k urejanju umetne inteligence.

    Claytonovo imenovanje kljub temu kaže, da Bela hiša vprašanjem tveganj namenja več institucionalne pozornosti. Nova skupina naj bi poleg gospodarskih in tehnoloških priložnosti preučila tudi posledice za nacionalno varnost ter pripravljenost zveznih organov na morebitne incidente.

    Clayton ni prvi Trumpov svetovalec, ki bo usklajeval politiko umetne inteligence na ravni celotne administracije. To nalogo je na začetku predsednikovega drugega mandata opravljal podjetnik in vlagatelj tveganega kapitala David Sacks, ki ga je Trump decembra 2024 imenoval za svetovalca Bele hiše za umetno inteligenco in kriptovalute. V vodstvu nove delovne skupine bodo poleg Claytona tudi predsednik Zvezne trgovinske komisije Andrew Ferguson, glavni tehnološki direktor Pentagona Emil Michael in direktor zveznega urada za upravljanje kadrov Scott Kupor. Skupina bo o svojem delu poročala neposredno predsedniku ter vodji kabineta Bele hiše Susie Wiles.

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    Več iz teme

    Donald Trumpumetna inteligencatehnologijaZDABela hišaJay ClaytonDavid SacksSuper Intelligence Force

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