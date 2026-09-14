Trump: To je bolna zarota; Rusija in Ukrajina ubogata

Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil pozive k strožji regulaciji umetne inteligence in opozorila o nevarnostih njenega hitrega razvoja označil za »bolno zaroto«. Po njegovih besedah morajo ZDA ohraniti vodilni položaj na tem področju, če želijo v tehnološkem tekmovanju ostati pred Kitajsko.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da umetna inteligenca ne potrebuje dodatnih omejitev. »Edini nadzor oziroma »ograja« (guardrails), ki ga umetna inteligenca potrebuje, je močan in pameten (visok IQ) predsednik, in ZDA ga imajo,« je zapisal.

Ameriški predsednik je v zadnjem tednu večkrat zavrnil opozorila nekaterih vodilnih predstavnikov tehnološke industrije o tveganjih, povezanih z razvojem umetne inteligence. Po njegovem bi strožja ameriška pravila predvsem koristila Kitajski. »Dogaja se bolna zarota proti umetni inteligenci in podatkovnim centrom, edina, ki je zaradi tega zadovoljna, pa je Kitajska,« je zapisal.

Dodal je, da bo država, ki bo prevladala na področju umetne inteligence, pridobila pomembno strateško prednost. »Kdorkoli bo zmagal v umetni inteligenci, bo zmagal. Vodimo pred Kitajsko in vsemi drugimi in tako bomo tudi nadaljevali. Teoretiki zarot, izdajalci domovine, izdajalci in ovaduhi, pazite se!«

Trump je ob tem ostro napadel tudi Daria Amodeija, izvršnega direktorja podjetja Anthropic, ki razvija sistem Claude. Amodei je v soboto pozval podjetja k počasnejšemu razvoju umetne inteligence, pri tem pa sta ga podprla vodja OpenAI Sam Altman in Elon Musk.

»Trumpova administracija je preprečila, da bi ‘ljudje umetne inteligence’ počeli slabe ali potencialno slabe stvari, kot je Dario iz Anthropica, ki se zdaj pretvarja, da je ‘popolni mali angelček’,« je zapisal predsednik.

Rusija in Ukrajina ubogata

Trump je tudi dejal, da sta se Ukrajina in Rusija dogovorili, da ne bosta napadali energetskih objektov druga druge, kot je zahteval. »Ukrajina se je strinjala, da ne bo napadala ruskih energetskih ciljev. Rusija se je strinjala, da bo storila enako!« je zapisal in dodal, da verjame, da je podražitev dizelskega goriva posledica vojne v Ukrajini, ne pa vojne z Iranom.