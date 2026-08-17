Trump bi zdaj bombardiral tudi zaveznike

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z vojaškim napadom na Oman, če bi ta oviral prizadevanja Washingtona v pogajanjih z Iranom glede Hormuške ožine. Izjavo je po telefonskem pogovoru s predsednikom objavil dopisnik televizije Fox News Trey Yingst. Trump je obenem zatrdil, da imajo ZDA vzpostavljen neposredni prikriti komunikacijski kanal z iransko revolucionarno gardo (IRGC), kar je ta še isti dan zanikala.+, je poročal BBC.

»Če nam bo Oman stal na poti, ga bomo zbombardirali,« je po Yingstovih navedbah dejal Trump, pri čemer je uporabil precej bolj vulgaren izraz. Fox News zvočnega posnetka pogovora ni objavil. Gre za novo zaostrovanje retorike do Omana, dolgoletnega ameriškega varnostnega partnerja v Zalivu in države, ki je v odnosih med Washingtonom in Teheranom tradicionalno prevzemala vlogo posrednika.

Trumpova grožnja prihaja v občutljivem trenutku. Iran je v ponedeljek sporočil, da je z Omanom dosegel načelno razumevanje o ureditvi plovbe skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših prometnih žil svetovne energetske trgovine. Esmail Baghaei, tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, je v Teheranu povedal, da sta državi dosegli »razumevanje glede zemljevida tranzitne poti«. Po njegovih besedah morata strani pred objavo skupne izjave uskladiti še podrobnosti. Po doslej objavljenih informacijah naj bi ladje v prehodnem obdobju uporabljale določene plovne poti brez plačevanja pristojbin.

Ožina med Iranom in Arabskim polotokom je zaradi vojne že več mesecev močno motena. Iran jo je po ameriško-izraelskem napadu 28. februarja dejansko zaprl oziroma močno omejil plovbo, Washington pa odprtje pomorske poti postavlja med svoje ključne zahteve.

Grožnja Omanu dodatno zapleta položaj države, ki skuša ohraniti vlogo posrednika med nasprotnima stranema, hkrati pa je neposredno izpostavljena posledicam skoraj pol leta trajajočega konflikta.